Tuyển nữ Việt Nam “thử lửa” trước Trung Quốc: Bước chuẩn bị cần thiết

Hoàng Hiệp - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại chuyến tập huấn tại Thâm Quyến với với những thất bại và bài học quan trọng trước thềm Asian Cup nữ 2026.

Hai trận giao hữu gặp tuyển nữ Trung Quốc kết thúc với kết quả không như mong đợi dành cho các cô gái Việt Nam. Ngay trên sân khách, những nữ "chiến binh sao vàng" lần lượt nhận thất bại 0-2 và 1-6 trước đại diện quốc gia tỉ dân.

Tuyển nữ Việt Nam “thử lửa” trước Trung Quốc: Bước chuẩn bị cần thiết - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung thử nghiệm nhiều chiến thuật khi chạm trán Trung Quốc

Ở lần chạm trán đầu tiên vào ngày 10-2, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần chủ động, triển khai bóng khi có cơ hội và cố gắng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Trước đối thủ thuộc nhóm đầu châu Á, đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì sự tập trung trong phần lớn hiệp một. Dù vậy, sức ép lớn từ đội chủ nhà khiến hàng thủ Việt Nam sụp đổ ở phút 30.

TIN LIÊN QUAN

Sang đầu hiệp hai, Trung Quốc duy trì tốc độ và nhân đôi cách biệt. Lúc này, HLV Mai Đức Chung quyết định điều chỉnh nhân sự để rà soát lực lượng. Nhiều cái tên mới như Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương cùng tiền đạo Huỳnh Như được tung vào sân song vẫn không thể tạo bất ngờ.

Trong khi đó, trận tái đấu tối 13-2 chứng kiến sự thay đổi chiến lược của ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung mạnh dạn thử nghiệm lối chơi đôi công quyết liệt nhằm kiểm tra khả năng tranh chấp và thích nghi với nhịp độ cao. Tuy nhiên, chính sự mạo hiểm ấy đã khiến khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh liên tục rơi vào tình trạng báo động.

Với ưu thế về tốc độ, thể hình và khả năng phối hợp sắc nét, Trung Quốc ghi tới 6 bàn thắng. Người lập công duy nhất cho những nữ "chiến binh sao vàng" là tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Tuyển nữ Việt Nam “thử lửa” trước Trung Quốc: Bước chuẩn bị cần thiết - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo xanh) nhận nhiều bài học quý sau các trận giao hữu

Sau cả hai lượt trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua đậm 1-8. Trước chuyến tập huấn tại Thâm Quyến, đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng nhận thất bại 2-6 trước Uzbekistan ở trận giao hữu kín ngày 30-1. Dù vậy, ban huấn luyện không đặt nặng kết quả trong giai đoạn chuẩn bị này.

Việc đọ sức với những đối thủ hàng đầu châu lục sẽ giúp những cô gái nước nhà rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý về khả năng chống pressing, tổ chức phòng ngự trong thế bị ép sân và cả tâm lý thi đấu trước áp lực lớn. Ngoài ra, các trận giao hữu cũng là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện chiến thuật nhằm hướng tới Asian Cup nữ 2026.

Ngày mai, 15-2, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước, khép lại chuyến tập huấn kéo dài một tuần. Sau kỳ nghỉ Tết ngắn, toàn đội sẽ hội quân trở lại để bước vào thử thách thực sự tại sân chơi châu lục ở Úc vào tháng 3 tới.


Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2026

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2026

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam thêm sự tự tin chuẩn bị cho VCK châu Á 2026 khi HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm vai trò đầu tàu.

Nếu khiếu nại, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không được trả lại bàn thắng

(NLĐO) - Thất bại của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 đã khiến người hâm mộ phẫn nộ vì quyết định sai của trọng tài.

Clip: Tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ

(NLĐO) - Bích Thùy ghi bàn hợp lệ trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 song bị trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị

