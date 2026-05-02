HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giật mình học sinh lớp 8 dùng AI tạo ảnh nhạy cảm của bạn nữ rồi phát tán lên mạng xã hội

Uyên Châu

(NLĐO)-Học sinh lớp 8 sử dụng điện thoại cá nhân đã dùng phần mềm AI để tạo ra hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của bạn nữ cùng lớp rồi gửi cho bạn bè

Ngày 2-5, Công an xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) đã làm rõ những hình ảnh nhạy cảm do em Đ.D. (học sinh lớp 8) đăng tải là hình ảnh giả mạo, được chỉnh sửa, tạo dựng bằng phần mềm AI thông qua việc cắt ghép từ các hình ảnh có sẵn trên mạng.

Học sinh dùng AI tạo ảnh nhạy cảm của bạn trong lớp rồi phát tán mạng xã hội - Ảnh 1.

Cơ quan Công an phối hợp với thân nhân và nhà trường làm việc với các trường hợp liên quan

Theo công an, em Đ.D (học sinh lớp 8) sử dụng điện thoại cá nhân đã dùng phần mềm AI để tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của bạn nữ T.L.Đ cùng lớp. Sau đó, D. gửi cho bạn bè và gây hiểu nhầm đó là hình ảnh của bạn nữ này.

Nguyên nhân sự việc do có mâu thuẫn cá nhân trước đó. Sau khi nhận ảnh, em T.K.C là bạn cùng lớp đã tiếp tục gửi những hình ảnh này qua facebook messenger lan truyền thông tin sai sự thật đến một số học sinh khác, khiến sự việc nhanh chóng lan rộng.

Vào cuộc, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng mời các em học sinh có liên quan đến phối hợp với nhà trường và gia đình để làm việc, ngăn chặn việc phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật.

Công an xã cũng đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em có liên quan, nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội.

Các em tham gia vụ việc đã nhận thức được sai phạm và gửi lời xin lỗi đến em T.L.Đ; thu hồi, xóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh vi phạm và cam kết không tái phạm. Gia đình em T.L.Đ đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị nhà trường, gia đình tiếp tục giáo dục, nhắc nhở các em.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo: Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của con em.

Đồng thời, kịp thời định hướng, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, lành mạnh, giúp các em nhận thức rõ việc tạo dựng, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác và là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào mục đích xấu; không phát tán, chia sẻ các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện nội dung xấu, độc hại, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo