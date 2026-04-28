Góc khuất của kính AI: Lỗ hổng thanh toán bằng ánh nhìn, gian lận học đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Góc khuất của kính AI: Lỗ hổng thanh toán bằng ánh nhìn, gian lận học đường

Huệ Bình

(NLĐO) - Trung Quốc nhanh chóng vươn lên trở thành tâm điểm của thị trường kính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng thần tốc này là những hệ lụy phức tạp về an ninh và đạo đức, khiến các cơ quan truyền thông và chính phủ Trung Quốc phải liên tục cảnh báo.

Sự bùng nổ thị trường

Khởi đầu bằng những con số ấn tượng, năm 2025 đã chứng kiến lượng xuất xưởng kính AI toàn cầu đạt 8,7 triệu chiếc, tăng trưởng đột biến 322%. Bước sang năm 2026, thị trường dự kiến sẽ vượt ngưỡng 10 triệu chiếc, thậm chí có thể chạm mốc 22,67 triệu chiếc theo các kịch bản lạc quan nhất.

Trong dòng chảy đó, Trung Quốc không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn thứ hai thế giới mà còn nắm giữ "mạch máu" của ngành khi sở hữu hơn 80% chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những tên tuổi lớn như Baidu, Huawei, Xiaomi cùng những tên tuổi đang dẫn đầu xu hướng AI như Rokid, Meizu tạo ra một cuộc đua khốc liệt, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ phương Tây như Meta hay Apple.

Thế nhưng, điểm đáng quan ngại nhất của thị trường này chính là sự bành trướng của dòng kính giá rẻ không kiểm soát.

Góc khuất chuỗi cung ứng tỉ USD của Trung Quốc: Kính AI hay “hung khí” giấu mặt? - Ảnh 1.

Startup AR/VR (công nghệ thực tế ảo và tương tác thực tế ảo) Rokid cũng chuyển sang làm kính AI. Ảnh: nbd.com.cn

Trái ngược với nỗ lực của các hãng lớn trong việc thiết lập rào cản bảo mật như đèn LED báo hiệu ghi hình, tại chợ điện tử Hoa Cường Bắc (TP Thâm Quyến), các loại kính AI không thương hiệu được bày bán tràn lan với giá chỉ từ 100 - 400 nhân dân tệ (khoảng 350.000 - 1,4 triệu đồng).

Những thiết bị này cho phép người dùng quay lén mà không để lại bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào, thậm chí còn cung cấp tính năng "bẻ khóa" để tắt đèn tín hiệu, khiến việc xâm phạm đời tư trở nên hoàn toàn vô hình.

Những rủi ro về an ninh và quyền riêng tư

Trước thực trạng đó, các cơ quan thông tấn Trung Quốc liên tục lên tiếng báo động về hai vấn đề nhức nhối.

Thứ nhất là lỗ hổng trong thanh toán bằng ánh nhìn. Dù công nghệ nhận diện giọng nói được quảng cáo là tuyệt mật, nhưng khảo sát thực tế cho thấy 13/15 mẫu kính trên thị trường tồn tại lỗ hổng trong ứng dụng đi kèm, biến tiện ích thanh toán QR trở thành "mồi ngon" cho tội phạm đánh cắp thông tin.

Góc khuất chuỗi cung ứng tỉ USD của Trung Quốc: Kính AI hay “hung khí” giấu mặt? - Ảnh 2.

Kính AI trông không khác kính thông thường. Ảnh: smzdm.com

Thứ hai là nỗi lo bị quay lén mọi lúc mọi nơi. Vì kính AI trông quá giống kính thường, người xung quanh không thể phân biệt được đâu là kính cận, đâu là máy quay.

Nghiêm trọng hơn, ngay cả với các dòng kính cao cấp có đèn báo, kẻ xấu vẫn dễ dàng vô hiệu hóa bằng những thủ thuật đơn giản như dùng bút dạ đen hoặc băng keo che kín đèn LED mà hệ thống vẫn không hề ngắt lệnh quay.

Điều này biến những không gian riêng tư và nhạy cảm như bệnh viện, tòa án hay nhà vệ sinh trở thành nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bị xâm phạm hình ảnh trái phép.

Hơn thế nữa, theo tờ Chosun, quy trình xử lý dữ liệu của các hãng kính AI còn tiềm ẩn rủi ro từ bên thứ ba.

Góc khuất chuỗi cung ứng tỉ USD của Trung Quốc: Kính AI hay “hung khí” giấu mặt? - Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư, kính AI còn đang trực tiếp đe dọa đến tính công bằng của giáo dục. Ảnh: The Paper

Gian lận học đường và thị trường "thiết bị đen"

Không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư, kính AI còn đang trực tiếp đe dọa đến tính công bằng của giáo dục.

Theo các bài viết từ Maeil Business Newspaper và tổ chức Rest of World, một bộ phận sinh viên đã biến kính AI thành công cụ gian lận tinh vi. Chỉ với một cú chạm nhẹ, đề thi được gửi đi xử lý và đáp án sẽ hiển thị ngay trên màn hình ẩn bên trong mắt kính, khiến giám thị hoàn toàn bất lực.

Hệ quả là sự bùng nổ của thị trường cho thuê thiết bị đen. Với mức giá chỉ từ 6 - 12 USD/ngày (khoảng 150.000 đến hơn 300.000 đồng), hơn 1.000 thiết bị đã được cho thuê chỉ riêng các trường đại học lớn.

Để tăng độ tinh vi, các loại kính này còn đi kèm bộ điều khiển dạng nhẫn đeo tay siêu nhỏ, giúp người dùng thao tác bí mật mà không cần chạm vào gọng kính.

Đứng diễn biến phức tạp kể trên, Tân Hoa Xã kêu gọi thực hiện 3 nguyên tắc cốt lõi. Đó là nhà sản xuất phải ưu tiên đạo đức ngay từ khâu thiết kế, thiết lập các lớp bảo mật kỹ thuật đa tầng và các cơ quan quản lý cần ban hành luật lệ rõ ràng trước khi công nghệ vượt tầm kiểm soát.

Tin liên quan

Chặn AI lừa đảo trên thiết bị di động

Thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm không được lưu trên đám mây hay bộ nhớ thiết bị, mà được xử lý trong một con chip riêng

Trung Quốc mắt kính AI Huawei Xiaomi gian lận điểm thi thanh toán bằng ánh nhìn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo