Giật mình với thực trạng xe tang ở Huế

Ngày 14-5, Sở Xây dựng TP Huế cho biết đã có báo cáo gửi UBND thành phố liên quan công tác phối hợp kiểm tra, quản lý hoạt động các phương tiện phục vụ tang lễ tại 40 xã, phường trên địa bàn.

Theo báo cáo, hiện toàn TP Huế có 52 phương tiện tham gia phục vụ tang lễ, đây là những xe chở linh cữu đi an táng. Tuy nhiên, chỉ có 7 phương tiện còn hiệu lực kiểm định, trong khi 45 phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết hiệu lực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Một xe tang chở linh cữu phục vụ tang lễ di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học vào sáng 14-5. Đây là loại xe tải nhưng được chủ xe tự cải hoán, gắn thêm nhiều họa tiết, làm thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Sở Xây dựng TP Huế nhận định, toàn bộ các phương tiện nêu trên đều không đảm bảo điều kiện pháp lý để hoạt động. Nguyên nhân do nhiều xe đã hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định hoặc dù còn hiệu lực kiểm định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo, hoán cải theo quy định.

Đáng chú ý, nhiều phương tiện khi hoạt động đã tự ý lắp thêm khung gỗ chạm khắc hình rồng bên ngoài thành thùng xe và bố trí băng ghế trong thùng xe để chở người, không đúng thiết kế ban đầu của phương tiện.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng TP Huế đề xuất UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với lực lượng công an trực tiếp làm việc với các cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện phục vụ tang lễ. Đồng thời, nghiêm cấm đưa vào hoạt động các phương tiện không có giấy đăng ký, không gắn biển số, xe đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết hiệu lực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với các phương tiện còn hiệu lực kiểm định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo, hoán cải theo quy định, cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động phục vụ tang lễ, bao gồm việc chở linh cữu và chở người trong thùng xe, cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Huế cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện phục vụ tang lễ không đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.



