Giật túi xách gây chết người, luật quy định ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật Luật sư của bạn

Giật túi xách gây chết người, luật quy định ra sao?

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty Luật TNHH Mai Thanh Bình)

(NLĐO) - Hai thanh niên phát hiện người vợ ngồi sau có đeo túi xách nên đã thực hiện hành vi cướp giật, khiến xe ngã xuống đường và người chồng tử vong

Ngày 15-1, Công an xã Cần Giuộc, Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Lê Toàn Thắng (24 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) và Lê Duy Khanh (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ giật túi xách làm người đi xe máy tử vong, gây bức xúc dư luận. 

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 9-1, khi lưu thông trên tỉnh lộ 835, hai đối tượng bàn nhau cướp giật tài sản. Phát hiện một cặp vợ chồng đi xe máy trên quốc lộ 50, Khanh nhoài người giật túi xách nhưng không thành, khiến xe nạn nhân ngã. 

Người chồng bị chấn thương nặng, tử vong cùng ngày. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn và nhanh chóng bị công an bắt giữ. Trong trường hợp này luật quy định ra sao?

Khung hình phạt ra sao?

Hành vi giật túi xách của người đi đường trong vụ việc này, xét dưới góc độ pháp lý, đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Theo quy định của pháp luật hình sự, tội phạm không chỉ được xác lập khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản, mà chỉ cần có hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một cách nhanh chóng, bất ngờ, nhằm tẩu thoát, đồng thời tiềm ẩn hoặc trực tiếp gây nguy hiểm cho xã hội, cho tính mạng, sức khỏe của người bị hại và những người xung quanh. 

Ép xe giật túi xách gây chết người, luật quy định ra sao? - Ảnh 1.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, trường hợp hành vi cướp giật tài sản “làm chết người” được xếp vào khung hình phạt từ 12 năm đến tù chung thân

Trong trường hợp này, dù các đối tượng chưa giật được túi xách, song hành vi áp sát, ra tay giật tài sản giữa đường đã thể hiện rõ ý chí chiếm đoạt và bản chất nguy hiểm của hành vi, đủ để xác lập trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi cú giật mạnh khiến xe máy của nạn nhân mất thăng bằng, ngã xuống đường, dẫn đến chấn thương nặng và nạn nhân tử vong ngay trong ngày. 

Đây là hậu quả chết người phát sinh trực tiếp từ hành vi cướp giật tài sản. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, trường hợp hành vi cướp giật tài sản “làm chết người” được xếp vào khung hình phạt cao nhất, với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. 

Quy định này thể hiện quan điểm nhất quán của pháp luật hình sự Việt Nam trong việc xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm quyền sở hữu gắn liền với nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Tình tiết định khung tăng nặng

Trong thực tiễn xét xử, việc hậu quả chết người xảy ra dù người phạm tội không có chủ ý trực tiếp tước đoạt mạng sống của nạn nhân vẫn được coi là tình tiết định khung tăng nặng.

Pháp luật hình sự không chỉ dừng lại ở việc xem xét yếu tố lỗi hay ý chí chủ quan của người phạm tội, mà còn đánh giá toàn diện mức độ nguy hiểm của hành vi và những hậu quả thực tế đã phát sinh đối với xã hội. 

Một hành vi cướp giật diễn ra trên đường phố, với phương tiện là xe máy đang lưu thông, luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây tai nạn, thương tích nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của người khác. Khi hậu quả chết người đã xảy ra, trách nhiệm hình sự của các đối tượng buộc phải được đặt ở mức nghiêm khắc nhất theo đúng tinh thần của pháp luật.

Ngoài ra, việc các đối tượng có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước, chủ động tìm kiếm người đi đường làm mục tiêu để thực hiện hành vi cướp giật nhằm mục đích có tiền tiêu xài càng cho thấy tính chất liều lĩnh, coi thường pháp luật và xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của người khác. 

Đây là những tình tiết phản ánh rõ mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, đồng thời là các yếu tố bất lợi đối với bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án. 

Khi tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra, truy tố và xét xử có thể căn cứ vào toàn bộ diễn biến hành vi, hậu quả gây ra cũng như động cơ, mục đích phạm tội để lượng hình, qua đó bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung và sự nghiêm minh của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM triển khai trinh sát, bắt nhiều giám đốc

Công an TPHCM triển khai trinh sát, bắt nhiều giám đốc

(NLĐO) - Công an TPHCM triển khai nhiều mũi trinh sát, kiểm tra những địa điểm khác nhau và bắt nhiều giám đốc có hành vi vi phạm pháp luật

Công an TPHCM cảnh báo loại tội phạm mới trên nền tảng Zalo

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân loại tội phạm mới trên nền tảng Zalo, khuyến cáo người dân lưu ý

Vụ Được Đất Bắt: Công an TPHCM đã bắt tổng cộng bao nhiêu người?

(NLĐO) - Công an TPHCM đã lấy lời khai, làm rõ các đối tượng trong vụ án Được Đất Bắc cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân

Tây Ninh cướp giật giật túi xách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo