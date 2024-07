Giấy phép lái xe bị trừ hết 12 điểm, tài xế phải kiểm tra lại kiến thức pháp luật

Ngày 22-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Khi bị trừ hết số điểm trên giấy phép lái xe, người dân phải kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo quy định, để được cấp lại 12 điểm

Trừ điểm Giấy phép lái xe là một trong những quy định mới được quan tâm trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, Điều 58 của Luật này quy định: Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực. Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất.

Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người đó không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại giấy phép đã bị trừ hết điểm.

Tại cuộc họp báo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó có nội dung về trừ điểm giấy phép lái xe. "Nếu đã trừ điểm, thì không bị tước giấy phép lái xe"- Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, khi bị trừ hết số điểm trên giấy phép lái xe, người dân phải kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo quy định, để được cấp lại 12 điểm. Bộ Công an sẽ ban hành Thông tư quy định cụ thể về việc này.

Để việc triển khai trừ điểm giấy phép lái xe được thuận lợi, tránh gây phiền hà cho người dân và nhầm lần khi thực hiện, Bộ Công an đang xây dựng cơ sở xử liệu về xử phạt hành chính nói chung, trong đó có xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, hiện có đến 85% các quyết định xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, nên việc xây dựng cơ sở dữ liệu là rất quan trọng.

"Với hệ thống cơ sở dữ liệu khi hoàn thiện, sẽ kết nối liên thông, chia sẻ, qua đó xác định vi phạm của một công dân ở từng thời điểm, dễ dàng truy xuất"- ông Lê Quốc Hùng nói và cho biết các bước trừ điểm giấy phép lái xe được thực hiện hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp trái pháp luật của con người.