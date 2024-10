Gieo mầm tình yêu biển đảo cho học sinh Thừa Thiên - Huế

Tham gia cuộc thi có 60 học sinh tiêu biểu đến từ 3 trường THCS Vinh Thanh, Vinh Xuân, An Bằng – Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), đại diện cho hơn 3.000 học sinh của 3 trường.

Quang cảnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Trường THCS Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

Cuộc thi diễn ra sôi nổi qua 4 phần thi: Ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền với các kiến thức về biển, đảo Việt Nam, Luật Biển năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển.

Trao đổi về mục đích của cuộc thi, trung tá Phạm Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết: "Cuộc thi là dịp để chúng ta tiếp tục giáo dục, ươm mầm trí tuệ, nhân cách, cho lớp lớp học sinh, vun đắp thêm bề dày truyền thống của các nhà trường.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và lãnh đạo huyện Phú Vang trao giải cho các em đạt giải trong Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Trao giải cho các em đạt giải trong Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo, Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”

Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho thầy, cô giáo, các em học sinh hiểu biết thêm về biển, đảo Tổ quốc; các văn bản của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến chủ quyền biển, đảo; về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng; truyền thống của quê hương Phú Vang, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc; tích cực, sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho em Nguyễn Thị Trà My lớp 9/1 Trường THCS An Bằng – Vinh An, giải Nhì cho em Lê Thị Mỹ Phương lớp 8/1 trường An Bằng – Vinh An, giải ba cho em Trần Quốc Quyền lớp 9/1 Trường THCS Vinh Thanh.

Trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 Trường THCS trên địa bàn huyện Phú Vang

Trao xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Đồng thời, trao giải cho 30 tác phẩm đạt giải trong số 200 tác phẩm tham gia phần thi vẽ tranh với chủ đề "Biển, đảo, Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển" đã phát động trước đó, Giải nhất thuộc về em Nguyễn Thị Thanh Mai, Lớp 9/1, trường THCS An Bằng - Vinh An với tác phẩm "Sẵn sàng vì ngư dân" và 3 giải tập thể cho các trường có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương", cuộc thi vẽ tranh và hưởng ứng các cuộc thi.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 15 xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.