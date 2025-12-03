Gìn giữ, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Lào khẳng định tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.

Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1975 - 2025) đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane - Lào ngày 2-12. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới tham dự, chia vui với đất nước Lào anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ cách đây 50 năm, chính tại địa điểm này là nơi tập hợp đông đảo lực lượng gồm nhà cách mạng và nhân dân Lào yêu nước để giành chính quyền tại thủ đô Vientiane. Từ đó, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc, tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân và phong kiến, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2-12-1975.

Sự kiện lịch sử vĩ đại này đã làm cho vận mệnh của đất nước và xã hội Lào thay đổi sâu sắc, mở ra kỷ nguyên mới - xây dựng đất nước tiến bước nhanh chóng, vững mạnh theo con đường độc lập, tự chủ, thống nhất, thịnh vượng, bảo đảm người dân các dân tộc Lào có đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 2-12 tại Vientiane. Ảnh: TTXVN

Ngay sau diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang; các bộ, ban, ngành; các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đã diễn ra hoành tráng, trang nghiêm, thể hiện sinh động những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh tế và quốc phòng mà Đảng và nhân dân Lào đã giành được trong suốt 50 năm qua.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, chúc sức khỏe nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn đánh giá cao những kết quả to lớn mà Lào đạt được trong 50 năm xây dựng đất nước và 40 năm đổi mới; trân trọng những đóng góp quan trọng của các nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Đồng thời, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội XII và tiếp tục phát triển phồn vinh.

Các nguyên lãnh đạo Lào nhấn mạnh Việt Nam luôn là người bạn trước sau như một, sát cánh cùng Lào trong những giai đoạn khó khăn nhất cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay. Đồng thời, mong muốn các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt này, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác và triển khai các hiệp định, thỏa thuận song phương...

Tạo bước chuyển đột phá trong hợp tác kinh tế

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Đây là cơ chế hợp tác cao nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đóng vai trò định hướng, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần ổn định hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá những kết quả hợp tác chính, nổi bật giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi một số cơ chế nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới; chia sẻ một số nội dung về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hai bên khẳng định cùng nhau tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; xác định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng của mỗi nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào sẽ mở rộng hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và tổ chức nhân dân; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực biên giới, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Món quà Việt Nam tặng Lào Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ở thủ đô Vientiane. Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân; lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, một số bộ, ngành và đông đảo nhân dân Lào. Công viên có diện tích hơn 30.000 m2, tổng giá trị hơn 340 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỉ kíp (tương đương hơn 10 tỉ đồng) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỉ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào. Theo Tuyên bố chung, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, là quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Hai bên khẳng định gắn kết chiến lược sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước. Hai bên tái khẳng định cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh - một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhất trí thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt. Hai bên đánh giá cao ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm - hoạt động đối ngoại mang tính lịch sử, thể hiện sự trân trọng, quan tâm sâu sắc, tình cảm gắn bó và sự ủng hộ, động viên to lớn của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào dành cho nhau.



