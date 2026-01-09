HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Giới chức Đan Mạch và Greenland gấp rút tới Nhà Trắng

Hải Hưng

(NLĐO) - Đại diện Đan Mạch và đảo Greenland đã gặp gỡ quan chức Mỹ trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép nhằm kiểm soát hòn đảo này

Cuộc gặp diễn ra tại Nhà Trắng hôm 8-1 (giờ địa phương), theo AP.

Nguồn tin giấu tên cho biết Đại sứ Đan Mạch Jesper Moller Sorensen cùng đại diện đảo Greenland tại Mỹ Jacob Isbosethsen đã "thảo luận với các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ".

Đan Mạch thảo luận về đảo Greenland với Mỹ - Ảnh 1.

Đại diện Greenland và chính phủ Đan Mạch nhiều lần tuyên bố hòn đảo này "không phải để bán". Ảnh: AP

Các cuộc trao đổi được mô tả là nhằm làm rõ những phát ngôn và thông điệp từ phía Mỹ trong tuần qua liên quan đến Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Sau vụ tấn công quân sự nhằm vào Venezuela cuối tuần rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy việc kiểm soát đảo Greenland "bằng cách này hay cách khác".

Nhà Trắng hôm 6-1 cho biết Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau để "giành quyền kiểm soát" Greenland, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. 

Một số quan chức Mỹ cũng nhắc tới kịch bản mua lại đảo Greenland.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định Mỹ "cần Greenland vì an ninh quốc gia", đặc biệt liên quan việc phòng thủ tên lửa và vị trí chiến lược tại Bắc Cực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến gặp các quan chức Đan Mạch tại Washington trong tuần tới để tiếp tục thảo luận về vấn đề Greenland.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi châu Âu "nghiêm túc" trước lập trường của Tổng thống Donald Trump. Ông cáo buộc Đan Mạch và các nước châu Âu đã "không bảo vệ đầy đủ Greenland trước tham vọng của các nước lớn".

"Nếu châu Âu không coi trọng an ninh Greenland thì Mỹ sẽ phải hành động" – Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Đan Mạch thảo luận về đảo Greenland với Mỹ - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thăm Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland hồi tháng 3-2025. Ảnh: AP

Theo hiệp ước ký năm 1951, Mỹ có quyền thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland với sự đồng ý của Đan Mạch. Thực tế, Washington đang vận hành Căn cứ Không gian Pituffik tại hòn đảo Bắc Cực này.

Các nhà phân tích cảnh báo nếu Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để chiếm Greenland từ một đồng minh lâu năm như Đan Mạch, động thái này sẽ là "dấu chấm hết cho NATO", làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa Tổng thống Donald Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Trở thành vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch từ năm 1979, đảo Greenland ngày càng theo đuổi chủ quyền lớn hơn. Hòn đảo hiện có chính quyền riêng nhưng Đan Mạch vẫn giữ quyền kiểm soát các vấn đề đối ngoại và quốc phòng.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 9-1: Mỹ muốn có Greenland từ gần 160 năm trước

Điểm nóng xung đột ngày 9-1: Mỹ muốn có Greenland từ gần 160 năm trước

(NLĐO) – Việc Mỹ gia tăng giọng điệu cứng rắn nhằm vào Greenland thời gian gần đây không phải là câu chuyện mới, mà là ý tưởng xuyên suốt gần 160 năm qua

Greenland tuyên bố sẵn sàng đối thoại

Trong bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh cần phải duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ

Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, "sẽ tính đến Greenland trong 2 tháng nữa"

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 6-1 cho biết quân đội Mỹ có thể tiếp quản Greenland, hòn đảo hiện do Đan Mạch kiểm soát.

Mỹ Greenland NATO Bắc Cực đan mạch
