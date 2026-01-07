Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, "sẽ tính đến Greenland trong 2 tháng nữa"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, "sẽ tính đến Greenland trong 2 tháng nữa"

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 6-1 cho biết quân đội Mỹ có thể tiếp quản Greenland, hòn đảo hiện do Đan Mạch kiểm soát.

Theo hãng tin AP, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống và đội ngũ đang thảo luận về một loạt các phương án để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này và việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn nằm trong quyền hạn của tổng tư lệnh.

Theo New York Post, bà Leavitt nói thêm Tổng thống Donald Trump đã nói rõ việc sở hữu Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia Mỹ và điều này mang tính sống còn để răn đe các đối thủ ở Bắc cực.

Ông Donald Trump tính đường thâu tóm Greenland - Ảnh 1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: AP

Bình luận của bà Leavitt được đưa ra sau khi lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ra tuyên bố tái khẳng định hòn đảo Bắc cực giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược này "thuộc về người dân hòn đảo".

Hôm 4-1, ông Donald Trump nói: "Mỹ sẽ tính đến vụ Greenland trong khoảng hai tháng nữa. Hãy nói về chuyện Greenland sau 20 ngày nữa đi. Ngay lúc này, Greenland đang bị tàu Nga và Trung Quốc bao phủ khắp nơi".

Ông nói: "Chúng ta cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia. Đan Mạch sẽ không thể đảm đương được việc đó, tôi nói cho các bạn biết. Các bạn có biết Đan Mạch đã làm gì gần đây để tăng cường an ninh ở Greenland không? Họ bổ sung đúng một chiếc xe trượt tuyết chó kéo".

Theo tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng cuộc tấn công vào Greenland không phải là chuyện sắp xảy ra và mục tiêu chính vẫn là mua lại hòn đảo này. 

Hôm 6-1, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry, người được ông Donald Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland tháng trước, cho biết khi bàn đến việc thỏa thuận với Greenland, ông không hứng thú đàm phán với những người ở Đan Mạch vì họ "đã tỏ rõ lập trường một cách tuyệt đối".

Ông Landry cũng không muốn nói chuyện với các nhà ngoại giao châu Âu. Thay vào đó, ông muốn đối thoại trực tiếp với cư dân Greenland. Ông Landry cho hay đã trao đổi email với những người dân Greenland chủ động liên hệ với ông.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller hôm 5-1 cũng tuyên bố Greenland nên thuộc về Mỹ bất chấp cảnh báo của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen rằng việc Mỹ tiếp quản sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của NATO.

Trong khi đó, theo đài CNN, chính quyền đảo Greenland đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Tin liên quan

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa kiểm soát Greenland trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic.

Tổng thống Donald Trump lo lắng sẽ bị “luận tội”

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump lo ngại ông có thể bị luận tội nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Lãnh đạo lâm thời Venezuela và ông Donald Trump cùng lên tiếng

(NLĐO) – Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Mỹ tôn trọng và hợp tác sau khi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro.

Donald Trump Greenland Bắc Cực Trung Quốc Đan Mạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo