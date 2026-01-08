Đan Mạch nhấn mạnh quy định "bắn trước, hỏi sau” giữa căng thẳng Greenland

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đan Mạch nhấn mạnh quy định "bắn trước, hỏi sau” giữa căng thẳng Greenland

Hải Hưng

(NLĐO) – Binh sĩ Đan Mạch được phép “lập tức nổ súng phản công mọi kẻ xâm phạm lãnh thổ mà không cần chờ mệnh lệnh cấp trên”.

Quy định trên được chính quyền Đan Mạch ban hành từ năm 1952 và vẫn còn hiệu lực – theo nhật báo Berlingske.

"Quy định nêu rõ trong trường hợp Đan Mạch bị xâm lược, quân đội chúng tôi phải ngay lập tức chiến đấu mà không cần chờ hoặc xin lệnh cấp trên, kể cả khi các chỉ huy liên quan không biết rằng đã có tuyên bố chiến tranh hoặc tình trạng chiến tranh" – Bộ Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh hôm 7-1.

Đan Mạch sẽ “động thủ trước, hỏi sau” về vấn đề đảo Greenland - Ảnh 1.

Binh sĩ Đan Mạch tham gia cuộc tập trận cùng hàng trăm binh sĩ từ nhiều quốc gia thành viên NATO châu Âu tại Bắc Cực ở Nuuk thuộc đảo Greenland. Ảnh: AP

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Bắc Cực. Với trữ lượng tài nguyên phong phú và vai trò then chốt trong cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, đảo Greenland ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của các cường quốc.

Đảo Greenland trở thành vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch (quốc gia thành viên NATO) kể từ năm 1979.

Quy định binh sĩ Đan Mạch có quyền "bắn trước, hỏi sau" được nhắc lại trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng Mỹ sử dụng vũ lực đối với đảo Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua nhiều lần nhắc lại ý định sáp nhập đảo Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. 

"Chúng tôi cần đảo Greenland không chỉ vì an ninh nước Mỹ mà còn vì an ninh quốc tế" – Tổng thống Donald Trump từng phát biểu.

Đan Mạch sẽ “động thủ trước, hỏi sau” về vấn đề đảo Greenland - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục đã nhắc lại ý định sáp nhập lãnh thổ Greenland vào Mỹ. Ảnh: Alex Wong

Đáp lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, giới chức Đan Mạch cương quyết khẳng định "đảo Greenland không phải để bán". Chính quyền đảo Greenland và toàn bộ liên minh NATO cũng có phản ứng mạnh trước ý định của Mỹ.

Các đồng minh châu Âu của Đan Mạch đang khẩn trương tiến hành các cuộc thảo luận về cách ứng phó với khả năng Mỹ tấn công đảo Greenland - động thái mà các chuyên gia cho rằng sẽ dẫn tới "dấu chấm hết của liên minh NATO". 

"Chúng tôi muốn hành động nhưng cần làm điều đó cùng với các đối tác châu Âu" – Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nói về các cuộc thảo luận liên quan đến cách châu Âu nên phản ứng trước việc Mỹ lộ rõ ý định tiếp quản hòn đảo Bắc Cực này.

Cùng đó, chính phủ Đức được cho là đang "phối hợp chặt chẽ với các quốc gia châu Âu khác và với Đan Mạch về các bước tiếp theo liên quan đến đảo Greenland".

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer cũng đã "nói rõ lập trường của mình về đảo Greenland" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump vào tối 7-1.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin cảnh báo nếu Mỹ thực sự dùng vũ lực đối với đảo Greenland, Washington sẽ trở thành "kẻ thù" của các quốc gia châu Âu thuộc khối NATO - theo tờ Telegraph.

"Trong bất kỳ trường hợp nào châu Âu cũng không chấp nhận việc chủ quyền của mình bị xâm hại"- ông de Villepin nói với Bloomberg TV, đồng thời nhấn mạnh việc một quốc gia NATO tấn công một thành viên NATO khác là điều "chưa từng có tiền lệ".

Đan Mạch sẽ “động thủ trước, hỏi sau” về vấn đề đảo Greenland - Ảnh 3.

Hình ảnh trên đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Mỹ rất muốn sáp nhập. Ảnh: Euronews

Tin liên quan

Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, "sẽ tính đến Greenland trong 2 tháng nữa"

Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự, "sẽ tính đến Greenland trong 2 tháng nữa"

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 6-1 cho biết quân đội Mỹ có thể tiếp quản Greenland, hòn đảo hiện do Đan Mạch kiểm soát.

Đan Mạch lo ngại số phận NATO nếu Mỹ tấn công Greenland

(NLĐO) - Thủ hiến Greenland kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ "ảo tưởng về việc sáp nhập" lãnh thổ này.

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa kiểm soát Greenland trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic.

Greenland NATO Mỹ Đan Mạch tấn công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo