Đan Mạch nhấn mạnh quy định "bắn trước, hỏi sau” giữa căng thẳng Greenland

Quy định trên được chính quyền Đan Mạch ban hành từ năm 1952 và vẫn còn hiệu lực – theo nhật báo Berlingske.

"Quy định nêu rõ trong trường hợp Đan Mạch bị xâm lược, quân đội chúng tôi phải ngay lập tức chiến đấu mà không cần chờ hoặc xin lệnh cấp trên, kể cả khi các chỉ huy liên quan không biết rằng đã có tuyên bố chiến tranh hoặc tình trạng chiến tranh" – Bộ Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh hôm 7-1.

Binh sĩ Đan Mạch tham gia cuộc tập trận cùng hàng trăm binh sĩ từ nhiều quốc gia thành viên NATO châu Âu tại Bắc Cực ở Nuuk thuộc đảo Greenland. Ảnh: AP

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, giữ vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực Bắc Cực. Với trữ lượng tài nguyên phong phú và vai trò then chốt trong cạnh tranh địa chính trị toàn cầu, đảo Greenland ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của các cường quốc.

Đảo Greenland trở thành vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch (quốc gia thành viên NATO) kể từ năm 1979.

Quy định binh sĩ Đan Mạch có quyền "bắn trước, hỏi sau" được nhắc lại trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng Mỹ sử dụng vũ lực đối với đảo Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua nhiều lần nhắc lại ý định sáp nhập đảo Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

"Chúng tôi cần đảo Greenland không chỉ vì an ninh nước Mỹ mà còn vì an ninh quốc tế" – Tổng thống Donald Trump từng phát biểu.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục đã nhắc lại ý định sáp nhập lãnh thổ Greenland vào Mỹ. Ảnh: Alex Wong

Đáp lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, giới chức Đan Mạch cương quyết khẳng định "đảo Greenland không phải để bán". Chính quyền đảo Greenland và toàn bộ liên minh NATO cũng có phản ứng mạnh trước ý định của Mỹ.

Các đồng minh châu Âu của Đan Mạch đang khẩn trương tiến hành các cuộc thảo luận về cách ứng phó với khả năng Mỹ tấn công đảo Greenland - động thái mà các chuyên gia cho rằng sẽ dẫn tới "dấu chấm hết của liên minh NATO".

"Chúng tôi muốn hành động nhưng cần làm điều đó cùng với các đối tác châu Âu" – Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nói về các cuộc thảo luận liên quan đến cách châu Âu nên phản ứng trước việc Mỹ lộ rõ ý định tiếp quản hòn đảo Bắc Cực này.

Cùng đó, chính phủ Đức được cho là đang "phối hợp chặt chẽ với các quốc gia châu Âu khác và với Đan Mạch về các bước tiếp theo liên quan đến đảo Greenland".

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer cũng đã "nói rõ lập trường của mình về đảo Greenland" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump vào tối 7-1.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin cảnh báo nếu Mỹ thực sự dùng vũ lực đối với đảo Greenland, Washington sẽ trở thành "kẻ thù" của các quốc gia châu Âu thuộc khối NATO - theo tờ Telegraph.

"Trong bất kỳ trường hợp nào châu Âu cũng không chấp nhận việc chủ quyền của mình bị xâm hại"- ông de Villepin nói với Bloomberg TV, đồng thời nhấn mạnh việc một quốc gia NATO tấn công một thành viên NATO khác là điều "chưa từng có tiền lệ".