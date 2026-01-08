HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Chiều 8-1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tại Trung ương - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương, gồm cả những người được giới thiệu tái cử, ứng cử lần đầu để làm cơ sở tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương, thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm về nhân sự cơ quan mình giới thiệu. Đối với các doanh nghiệp tham gia ứng cử, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Công tác đại biểu gửi cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định đúng quy định với tinh thần đúng người, đúng việc. Văn phòng Quốc hội phối hợp Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử đang công tác ở các cơ quan của Quốc hội.


Tin liên quan

Hội nghị hiệp thương thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị hiệp thương thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

(NLĐO) - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPHCM thống nhất giới thiệu 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - 55 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đảm bảo cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người ngoài Đảng, người tự ứng cử…

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM: Người dân nộp hồ sơ ở đâu, khi nào?

(NLĐO)- Từ ngày 15-12-2025, TPHCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố

đại biểu quốc hội đại biểu quốc hội chuyên trách Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn bầu cử quốc hội khóa XVI ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
