Sáng 14-11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự đối với UBND TPHCM. Theo đó, đại biểu HĐND TPHCM đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TPHCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Trước đó, kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ; đồng thời bầu ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Như vậy, Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và 9 Phó Chủ tịch là các ông, bà Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Minh Thạnh, Trần Thị Diệu Thúy, Trần Văn Bảy, Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TPHCM, gồm ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch.

Ông Trần Văn Bảy

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971; quê quán tỉnh Đồng Nai. Ông có trình độ: Thạc sĩ Luật; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Trần Văn Bảy kinh qua các chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng Bộ môn Luật Hiến pháp, Trường Đại học Luật TPHCM; Phó Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Luật TPHCM; Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp TPHCM; Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TPHCM; Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 9 cũ; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũ; Chánh Thanh tra TPHCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê quán TP Huế. Ông có trình độ: Kỹ sư cầu đường, Cử nhân Luật, Thạc sỹ xây dựng cầu hầm; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Hoàng Nguyên Dinh đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Giao thông; Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Châu Đức; Tỉnh ủy viên Bí thư huyện Châu Đức; Ủy viên Ban Thường Vụ, Bí thư TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Công Vinh

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM. Ông có trình độ: Cử nhân Luật; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Công Vinh đã kinh qua các chức: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức rồi Chủ tịch UBND huyện Châu Đức; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.