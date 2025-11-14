HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Tin: QUỐC ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM vừa được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Sáng 14-11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND TPHCM với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch.

Cùng với đó, đại biểu HĐND TPHCM  bầu ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ vừa được bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Phạm Thành Kiên (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy) được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM - Ảnh 2.

Tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ.

Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1968, tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Đất Đỏ, TPHCM. Ông có trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng 10-1992 đến 3-2004: Thanh tra viên Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 3-2004 đến 9-2011: Phó Trưởng Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 9-2011 đến 2-2013: Trưởng Phòng Nghiệp vụ III, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 2-2013 đến 11-2015: Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 11-2015 đến 8-2018: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (từ ngày 14-62016 đến 13-12-2019).

Tháng 8-2018 đến 11-2019: Luân chuyển về Huyện ủy Xuyên Mộc, giữ vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy.

Tháng 11-2019 đến 12-2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

Tháng 1-2020 đến 6-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 7-2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.


Tin liên quan

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Chân dung lãnh đạo các sở, ngành TP HCM sau hợp nhất

(NLĐO)- Thường trực HĐND TP HCM vừa chỉ định 16 ủy viên UBND TP HCM, trong đó có 14 giám đốc của 14 sở, ngành sau hợp nhất

Danh sách lãnh đạo 54 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP HCM

(NLĐO)- UBND TP HCM đã công bố các quyết định chuyển đổi cơ quan quản lý đối với 54 đơn vị sự nghiệp công lập...

Nguyễn Văn Thọ Bà Rịa - Vũng Tàu
