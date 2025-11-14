HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

43 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X

Tin: QUỐC ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND TPHCM sẽ xem xét, thông qua 43 nội dung quan trọng và bầu chức danh lãnh đạo HĐND TPHCM, UBND TPHCM.

Sáng 14-11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

43 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại kỳ họp.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội

Tham dự kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

43 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm và hết sức quyết liệt cho sự vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, tăng tốc để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trên cơ sở đề nghị của UBND, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

43 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X - Ảnh 3.

Đại biểu thông qua chương trình kỳ họp.

Theo ông Võ Văn Minh, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố và các thành phần doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quý IV - quý cuối cùng trong năm, cũng là thời điểm mở đầu cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.

43 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X - Ảnh 4.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc.

Đây là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng, vừa quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021–2025, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong những năm tới.

HĐND TPHCM xác định kỳ họp này là bước chuyển quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, thông qua việc xem xét, quyết nghị các chủ trương, cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, yêu cầu mới; xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết, sớm đưa các chủ trương lớn của thành phố đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

43 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X - Ảnh 5.

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét quyết định 43 nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Xem xét, quyết định 43 nội dung quan trọng

Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết trong thời gian qua, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như tăng trưởng GRDP duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ lực đạt và vượt kế hoạch; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; trong một thời gian ngắn, chính quyền 2 cấp của TPHCM sau sắp xếp đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tuy nhiên, thành phố vẫn đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và đô thị chậm được tháo gỡ; khả năng huy động nguồn lực xã hội chưa tương xứng với tiềm năng…

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét quyết định 43 nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu: An sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, cải cách hành chính, phân cấp nguồn lực, đầu tư công, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản trị…

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP HCM: Biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển

Chủ tịch HĐND TP HCM: Biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển

(NLĐO)- Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND TP HCM triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, có sản phẩm rõ ràng

UBND TP HCM đề nghị HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Thường trực HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11 để xem xét 55 nội dung quan trọng của thành phố

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

chính quyền địa phương giải ngân vốn đầu tư công kỳ họp chuyên đề
