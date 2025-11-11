HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thường trực HĐND TP HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề

PHAN ANH

(NLĐO) - Dự kiến kỳ họp chuyên đề này, HĐND TP HCM sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 44 tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp còn làm công tác nhân sự

Thường trực HĐND TP HCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND thành phố tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề). Theo đó, kỳ họp diễn ra ngày 14-11.

Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND TP HCM sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 44 tờ trình, dự thảo Nghị quyết; trong đó có 13 tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 tờ trình, dự thảo Nghị quyết cá biệt.

Thường trực HĐND TP HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ảnh; NGUYỄN PHAN

Về nhóm tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật: Quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP HCM; Quy định về tỉ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do TP HCM quản lý…

Nhóm Tờ trình, dự thảo Nghị quyết cá biệt: Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương của thành phố năm 2025; Điều chỉnh nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

Quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP HCM.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn; Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500 Kv Bình Dương 1 - rẽ Song Mây – Tân Định…

Kỳ họp còn làm công tác nhân sự.

Tin liên quan

UBND TP HCM đề nghị HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11

UBND TP HCM đề nghị HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Thường trực HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11 để xem xét 55 nội dung quan trọng của thành phố

HĐND TP HCM thông qua nghị quyết, thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

(NLĐO)- Trong bối cảnh không gian địa lý rộng lớn, đa dạng và phức tạp của TP HCM mới, việc lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc là hết sức cần thiết và cấp bách

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

