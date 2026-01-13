HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giới thiệu Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cử tri cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác để giới thiệu người của cơ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh

Tại hội nghị, Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị cũng đã giới thiệu 14 người của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gồm: Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Đỗ Thị Toán, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các ông Nguyễn Lợi Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Văn Toàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Minh Hoàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Nguyễn Trọng Xuân, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy.

Với đa số phiếu tán thành, cử tri dự hội nghị đã thống nhất giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 14 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng để bảo đảm tiến độ, chất lượng các bước tiếp theo trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở Hà Nội. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Doãn Anh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11-2022, ông giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 20-10-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Nguyễn Doãn Anh.

Ngày 25-10-2024, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 15-10-2025, tại Đại hội Đại biểu tỉnh Thanh Hóa khóa XX, ông Nguyễn Doãn Anh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Cử tri cơ quan Thành ủy đã giới thiệu danh sách của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Đại tướng Lương Tam Quang cùng 3 người khác là các nhân sự thuộc Bộ Công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

