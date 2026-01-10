Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 10-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.



Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ngày 4-12-2025 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công an được phân bổ giới thiệu ba người để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngoài ra, theo phân bổ, Bộ Công an có một cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách bố trí tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Như vậy, tổng số đại biểu của Bộ Công an được phân bổ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là bốn người.

Bộ trưởng Lương Tam Quang. Ảnh: Bộ Công an

Trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hội nghị lãnh đạo Bộ Công an giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu đã thống nhất giới thiệu danh sách bốn người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị này gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân - cơ cấu đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đã thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội.

Các cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu đối với 4 nhân sự, đạt tỉ lệ 100%. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội nghị, đã thông qua tiểu sử tóm tắt của bốn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt những người được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại diện cử tri cơ quan Bộ đã tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu thị sự tán thành, tín nhiệm cao với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất danh sách bốn người thuộc Bộ Công an giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất giao Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo việc nộp hồ sơ của các nhân sự ứng cử đúng thời hạn quy định.