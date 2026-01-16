Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong ứng cử đại biểu Quốc hội

Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình chiều 15-1 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, các cử tri được thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; giới thiệu ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cũng tại hội nghị, các cử tri đã giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Đặng Xuân Phong; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hồng, chuyên viên Phòng Tổng hợp; ông Cao Thành Nam, chuyên viên Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu; bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Tỉnh ủy, chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết và thống nhất giới thiệu ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình, ứng cử ĐBQH khóa XVI và 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới.