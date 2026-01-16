HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong ứng cử đại biểu Quốc hội

Tuấn Minh

(NLĐO)- 100% cử tri đồng ý giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong và 1 Phó bí thư Tỉnh ủy, 1 Phó chánh văn phòng ứng cử đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình chiều 15-1 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, các cử tri được thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; giới thiệu ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cũng tại hội nghị, các cử tri đã giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Đặng Xuân Phong; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hồng, chuyên viên Phòng Tổng hợp; ông Cao Thành Nam, chuyên viên Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu; bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Văn phòng Tỉnh ủy, chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết và thống nhất giới thiệu ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình, ứng cử ĐBQH khóa XVI và 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới.

Ông Đặng Xuân Phong sinh ngày 8-7-1972; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, ĐBQH khóa XV.

Ông Đặng Xuân Phong từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai cũ; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông là ĐBQH khóa XV (7-2021).

Ngày 10-1-2025, Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1-7-2025, ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 1-10-2025, ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

