Thời sự

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

B.T.V. (Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng)

(NLĐO) - 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 8-1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, quán triệt mục đích, yêu cầu; giới thiệu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm một người là Đại tướng Phan Văn Giang; thông báo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của Đại tướng Phan Văn Giang để các cử tri tham gia đóng góp ý kiến.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Đại tướng luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; luôn xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và toàn quân.

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội; có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội. Là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác; được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng, trên các cương vị công tác luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tướng Phan Văn Giang luôn chấp hành nghiêm chương trình, kế hoạch công tác, chế độ sinh hoạt; nêu cao trách nhiệm, tích cực tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối phát triển đất nước; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 3.

100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù quân sự và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân đội; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội tinh, gọn, mạnh; tổ chức quân sự địa phương phù hợp với điều chỉnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp chân thành của các cử tri. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi. Kịp thời đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thường xuyên đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; thực hiện tốt việc nêu gương; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

