Thời sự Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang thị sát khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Khi tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu phải nghiên cứu làm chủ các công nghệ quân sự hiện đại.

Ngày 12-9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Đại tướng Phan Văn Giang thị sát khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác đến tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng

Tại khu trưng bày trong nhà có 335 sản phẩm, vũ khí được thiết kế khoa học, chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Trong đó, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping panorama kính thực tế ảo mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với diện tích hơn 23.000 m2 cũng là một điểm nhấn, nổi bật với cổng chào màu xanh chủ đạo - biểu trưng cho Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng thiết kế vòng xuyến trung tâm mô phỏng Cột cờ Hà Nội (kỳ đài). 

Xung quanh là không gian trưng bày đa dạng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật tiêu biểu do Việt Nam nghiên cứu chế tạo và vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của quân đội như: Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh bọc thép, pháo phòng không, hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, UAV đa năng tầm xa, hệ thống chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn... Qua đó, phản ánh năng lực công nghiệp quốc phòng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang thị sát khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm khu vực pháo tự hành

Đại tướng Phan Văn Giang đã tham quan ở nhiều gian hàng có các vũ khí, khí tài hiện đại như tên lửa Scud-B (R 17E), tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, các loại pháo tự hành, ngư lôi, thủy lôi, các loại súng, pháo...

Tại các gian trưng bày, sau khi nghe cán bộ thuyết minh, giới thiệu thông số về các loại vũ khí, khí tài, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã góp ý giúp các vũ khí có thể tối ưu hơn, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, Đại tướng, Bộ trưởng cũng yêu cầu công nghiệp quốc phòng phải nghiên cứu làm chủ các công nghệ quân sự hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang thị sát khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam- Ảnh 3.

Đoành công tác tại khu vực trưng bày tên lửa S-125-VT

 

Tin liên quan

Hải Phòng đưa đón miễn phí người dân tham quan Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội

Hải Phòng đưa đón miễn phí người dân tham quan Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội

(NLĐO)- Hải Phòng bố trí xe đưa đón miễn phí người dân đi tham quan Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Công an TP Hà Nội khuyến cáo gì về lộ trình tới Trung tâm triển lãm quốc gia ở Đông Anh?

(NLĐO) - Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thay đổi lộ trình từ sớm để tránh bị kẹt lại ở khu vực ùn tắc quanh triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

VIDEO: Người dân thích thú khi robot hình người vẫy tay chào, đi dạo tại triển lãm

(NLĐO) - Robot hình người hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28-8, kéo dài đến ngày 5-9.

Đại tướng Phan Văn Giang Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập khí tài quân sự quân đội
