Giới thiệu hơn 60 bức tranh minh họa ấn tượng trên báo

Nhiều năm qua, Báo Nhân Dân là một trong số rất ít cơ quan báo chí vẫn duy trì sự đồng hành của các họa sĩ trên ấn phẩm báo chí. Từ truyện ngắn, thơ, tùy bút đến các số báo đặc biệt và những sự kiện lớn của đất nước, nhiều thế hệ họa sĩ đã cùng tham gia sáng tạo với tòa soạn.
Đó là một sự gắn bó nghề nghiệp bền bỉ, được vun đắp bằng sự tôn trọng lẫn nhau giữa những người làm báo và người làm nghệ thuật. Một tờ báo không chỉ mang đến thông tin mà còn góp phần bồi đắp đời sống văn hóa và cảm xúc thẩm mỹ cho công chúng.
22 hoạ sĩ Nam, Bắc, những cộng tác viên đã và đang có nhiều đóng góp nghệ thuật cho Báo Nhân Dân, hội ngộ tại trụ sở Tòa soạn Báo Nhân Dân, cùng gửi đến công chúng, người yêu mỹ thuật Việt Nam hơn 60 bức tranh "hai trong một": Là minh họa cho một truyện ngắn, bài thơ, tùy bút trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và một số tờ báo, tạp chí khác, nhưng vẫn giữ được vị trí của tác phẩm mỹ thuật độc lập.
Tại triển lãm, người xem có dịp thưởng lãm nét vẽ của các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ thực hành nghệ thuật tại Việt Nam. Từ những tên tuổi của Mỹ thuật Việt Nam từ trước thời kỳ Đổi mới, như PGS-Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân tới những tác giả đóng góp vào sự tiến triển của mỹ thuật kể từ sau thời kỳ Đổi mới cho đến hôm nay, như các họa sĩ Đào Hải Phong, Phạm An Hải, Đặng Tiến,…
Bên cạnh đó là những cá tính hội họa đương đại đã và đang được sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng đông đảo, như các họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Dương Đính (Inh Nguyễn), Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Cương, Võ Lương Nhi. Nhiều họa sĩ ở thế hệ trẻ hơn đang góp phần nối tiếp sức hấp dẫn thị giác cho báo chí từ bảng màu minh họa phong phú: Trần Xuân Bình, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Vân Chung, Tùng Nguyễn, Thu Trang…
Một số tác giả tham gia triển lãm đã từng hoặc hiện đang làm việc tại các tòa soạn báo với vị trí công việc khác nhau, có thể là phụ trách thiết kế trang báo, có thể là thuần túy chuyên môn biên tập nhưng đều dành cho mỹ thuật một tình cảm đặc biệt sâu sắc: Đặng Tiến (nguyên là Thư ký tòa soạn của Báo Hải Phòng), Đỗ Hữu Khôi (báo điện tử Vietnamnet), Lê Tâm (Báo Công an nhân dân), Nguyễn Minh, Kim Duẩn (Báo Nhân Dân).
Triển lãm cho thấy sự gắn bó của báo chí, văn chương và mỹ thuật ở Việt Nam qua thời gian, và sự gắn bó ấy là đóng góp vô cùng ý nghĩa vào bản sắc nhân văn của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với việc phát hành số báo đặc biệt dành riêng về Báo chí cách mạng Việt Nam qua hơn 100 năm đồng hành, phụng sự dân tộc, Triển lãm Minh họa trên báo là hoạt động thiết thực của Báo Nhân Dân trong dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Danh sách 22 họa sĩ có tác phẩm trong Triển lãm minh họa trên báo gồm Trần Xuân Bình; Nguyễn Vân Chung; Nguyễn Nghĩa Cương; Kim Duẩn; Nguyễn Dương Đính; Nguyễn Văn Đức; Phạm An Hải; Đoàn Đức Hùng; Đỗ Hữu Khôi; Nguyễn Minh; Nguyễn Bá Nguyên; Võ Lương Nhi; Đào Hải Phong; Lê Tâm; Đặng Tiến; Bùi Tiến Tuấn; Vũ Đình Tuấn; Nguyễn Thu Trang; Bùi Văn Tuất; Tùng Nguyễn; Chu Văn; Lê Anh Vân.
Triển lãm kéo dài từ ngày 18 đến hết ngày 23-6 tại báo Nhân Dân.
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