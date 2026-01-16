Làm tốt công tác an sinh trong từng bước phát triển của TPHCM

Sáng 16-1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ hai (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 được tổ chức.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong năm 2026, TPHCM phải hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Ông đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng hành động cụ thể, giải pháp khả thi, tiến độ rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

"Mỗi đảng viên phải chuẩn bị cho mình một tâm thế mới, một khát vọng mới, quyết tâm mới để bước vào chặng đường phát triển nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội phía trước" - ông Nguyễn Văn Được gửi gắm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được lưu ý TPHCM đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Do đó, các cấp, các ngành phải tập trung cho công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp cho người dân được hưởng những thành quả của sự phát triển.

"Chúng ta nói thu ngân sách lớn, tăng trưởng tốt, đầu tư phát triển tốt nhưng nhân dân phải thừa hưởng được những gì cụ thể của từng sự phát triển thì mới trọn vẹn" - ông Nguyễn Văn Được nêu quan điểm.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh đừng chờ giàu lên rồi mới làm an sinh, chăm lo cho văn hóa - xã hội. Trong từng bước phát triển, TPHCM phải làm tốt công tác an sinh, văn hóa - xã hội. Từ đó, người dân được thừa hưởng thành quả của sự phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá trong thời gian qua, thành phố đã làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong thời gian gần đây, bộ mặt đô thị đã thay đổi. Người dân rất hài lòng về công tác điều hành của thành phố trong năm 2025, đặc biệt là những quyết sách của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Điển hình như việc tăng mảng xanh, tăng công viên, tăng các tiện ích cho người dân. "Đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên để TPHCM cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030" - Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.