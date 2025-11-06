Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - Sinh viên, học sinh đang trở thành đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất bởi các chiêu trò lừa đảo, tin giả tinh vi trong kỷ nguyên AI.

Sáng 6-11, tọa đàm “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI” do Báo Tiền Phong phối hợp Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM tổ chức thu hút gần 1.000 sinh viên tham dự. Chương trình cảnh báo nguy cơ người trẻ trở thành nạn nhân tin giả, lừa đảo công nghệ cao và hậu quả pháp lý khi chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng.

Tin giả len lỏi, sinh viên dễ trở thành nạn nhân kép

Tại tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an TP HCM, cảnh báo sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên về các chiêu trò lừa đảo thường gặp như giả danh công an, giảng viên hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin, lừa đảo tình cảm qua mạng rồi đe dọa tung hình ảnh riêng tư, đăng tuyển việc nhẹ lương cao nhằm chiếm đoạt tiền hoặc tài khoản, gửi link chứa mã độc để chiếm quyền thiết bị hoặc lợi dụng tâm lý lan truyền thông tin để phát tán nội dung sai lệch, cài mã độc và đánh cắp dữ liệu.

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI - Ảnh 1.

Đại úy Thịnh khuyến cáo sinh viên cảnh giác với những tin nhắn quá thân mật từ người lạ.

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI - Ảnh 2.

Thủ đoạn lừa đảo thường thấy nhắm vào đối tượng sinh viên

Đáng chú ý nhất là kịch bản “shipper 0 đồng”. Sinh viên nhận được tin nhắn có quà miễn phí, sau đó bị dụ vào cuộc gọi video với “công an giả”. Chúng yêu cầu nạn nhân đến nơi kín đáo, thậm chí ép cởi quần áo để “xác minh cơ thể”. Nếu nạn nhân làm theo, đối tượng quay clip, đe dọa tung lên mạng, yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng “phí điều tra”.

Có trường hợp bị hướng dẫn quay video giả bị bắt cóc, trói tay, bôi máu, gửi cho gia đình để lấy tiền. Một số vụ sinh viên còn bị lôi kéo vào vai “chuyển tiền hộ” - trở thành mắt xích trung gian cho đường dây lừa đảo, không hề biết mình đã tiếp tay phạm tội.

“Trong 2 năm gần đây, không chỉ sinh viên, phụ huynh cũng bị thao túng. Có người mẹ ngồi cạnh công an thật mà vẫn tin kẻ lừa trên điện thoại”-chuyên gia phòng chống tội phạm công nghệ cao cảnh báo thêm.

Công nghệ không đáng sợ, mất bình tĩnh mới nguy hiểm

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, nhận định kẻ lừa đảo sử dụng AI để thao túng tâm lý số khiến nạn nhân sợ hãi, mất khả năng kiểm soát. Ông chia sẻ về một doanh nhân mất gần 1 tỉ đồng vì bị mô phỏng giọng nói, hình ảnh bôi nhọ danh dự, ép chuyển tiền chuộc.

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI - Ảnh 3.

“Điều đáng sợ không phải là công nghệ mà là khi con người đánh mất sự bình tĩnh” - ông Thắng nhấn mạnh.

Trong kỷ nguyên số, lừa đảo không chỉ lấy tiền mà còn tấn công vào cảm xúc, danh dự và tâm lý nạn nhân. Tin giả và hình ảnh làm bằng AI có thể khiến nhiều người hoảng loạn, mất kiểm soát, một dạng thao túng tâm lý nhằm hạ uy tín, phá vỡ sự nghiệp. Vì vậy, cần biết nhận diện, giữ bình tĩnh và không im lặng khi bị đe dọa.

Giới trẻ thành “mồi ngon” của tin giả, lừa đảo thời AI - Ảnh 4.

Á hậu Cẩm Ly chia sẻ cô nhiều lần gặp video trông rất thật nhưng thực chất được tạo ra bằng AI để lừa đảo.

Sự kiện có sự tham gia của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly và Á vương Thế giới Việt Nam 2024 Võ Minh Toại chia sẻ với sinh viên về cách sử dụng mạng xã hội an toàn và lan tỏa thông tin tích cực. 

Nhiều người trẻ thừa nhận từng ít nhất một lần bị ảnh hưởng bởi tin giả và mong muốn được trang bị kỹ năng để ứng phó. Qua chương trình, sinh viên nhận rõ hậu quả của việc chia sẻ thông tin sai lệch, từ vi phạm pháp luật đến tổn hại danh dự và tâm lý.

4 bước cần làm khi đối diện tin giả hoặc lừa đảo công nghệ

1. Bình tĩnh - đặt câu hỏi

Khi nhận thông tin lạ hoặc yêu cầu bất thường, đừng phản ứng ngay. Hãy hỏi lại, kiểm tra nhiều lần. Việc này dễ khiến đối tượng lộ sơ hở hoặc tự động dừng liên lạc.

2. Không làm theo yêu cầu

Nếu bị đe dọa hoặc lộ thông tin cá nhân, tuyệt đối không chuyển tiền, gửi thêm dữ liệu hay di chuyển theo chỉ dẫn. Cố gắng kéo dài thời gian để giữ bình tĩnh và kiểm soát tình huống.

3. Báo cho người thân hoặc cơ quan chức năng

Đừng im lặng. Việc chia sẻ giúp phá vỡ trạng thái bị cô lập tâm lý, điều mà kẻ lừa đảo muốn duy trì để dễ điều khiển bạn.

4. Nhờ chuyên gia khi vụ việc phức tạp

Nếu sự việc nghiêm trọng, hãy liên hệ chuyên gia an ninh mạng hoặc đơn vị chuyên trách để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Bạn không đơn độc trong cuộc chiến chống tin giả và lừa đảo.


Tin liên quan

Hiệu trưởng HUFLIT: “AI không thể có lương tâm và đạo đức”

Hiệu trưởng HUFLIT: “AI không thể có lương tâm và đạo đức”

(NLĐO) - Hiệu trưởng HUFLIT nhấn mạnh giá trị con người trong thời đại công nghệ, gửi gắm thông điệp về thái độ sống, trách nhiệm trên hành trình lập nghiệp.

Sinh viên sáng tạo giải pháp chống lũ, AI phát hiện bệnh Parkinson

(NLĐO) - Những dự án cho thấy sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam không dừng lại ở ý tưởng mà còn từng bước đi vào đời sống.

Ứng dụng AI trong giáo dục - đào tạo: Cần sớm ban hành chương trình, tài liệu cho cấp phổ thông

(NLĐO)- Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ cần sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Chiến lược AI trong giáo dục

lừa đảo giả danh AI sinh viên tin giả mất cảnh giác lừa đảo công nghệ cao thao túng tâm lý tân sinh viên học sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo