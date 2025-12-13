HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giọng ca Thu cuối, Hằng BingBoong trở lại sau thời gian "mất tích"

Thùy Trang

(NLĐO) - Quay trở lại với âm nhạc, Hằng BingBoong khoe khéo chuyện mình đã sẵn sàng với tình yêu.

Hằng BingBoong tái xuất sau 4 năm mất tích

Giọng ca Thu cuối, Hằng BingBoong trở lại sau thời gian "mất tích" - Ảnh 1.

Giọng ca Thu cuối - Hằng BingBoong tái xuất

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hằng BingBoong vẫn luôn là một cái tên được nhiều khán giả biết đến và yêu mến qua những bản hit đậm nét trong sự nghiệp của mình như: "Thu cuối", "Nói em nghe về cô ấy", "Rời"...

Nhưng 4 năm qua, Hằng BingBoong gần như biến mất khỏi đường đua âm nhạc. Đó là khoảng thời gian giọng ca "Thu cuối" dành cho việc chăm lo gia đình nhỏ của mình. Sau khi mọi thứ đã tạm ổn, Hằng BingBoong chính thức trở lại với EP "Kèo thơm" qua sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng hiện nay ở lĩnh vực sản xuất như Justatee, Hoàng Tôn, Đạt G, 2pillz, Rapper KayC, Nhật Nguyễn, Zoshy,..

Với chất giọng khác biệt, Hằng BingBoong với màu sắc âm nhạc R&B đầy thú vị tiếp tục được khai thác tinh tế qua EP "Kèo thơm".

"Kèo thơm" - một nỗ lực trẻ hóa cả âm nhạc , hình ảnh và bản thân của chính Hằng BingBoong, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình, Justatee và Hằng BingBoong đã nhào nặn sáng tác của Zoshy trở nên cuốn hút và đầy sức trẻ.

Những âm thanh piano réo rắt, những tiếng trầm bẩm saxophone mở đầu dần được lấp đầy không gian bằng những nhạc cụ điện tử hiện đại. Tất cả được "gom góp lại" và trình làng một điệp khúc với độ dày hết sức ấn tượng của âm thanh.

Ca khúc thể hiện sự độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng đầy niềm tin vào tình yêu và luôn sẵn sàng tận hưởng sự hạnh phúc, đón chào tình yêu đến.

Món quà Hằng BingBoong gởi người hâm mộ

Giọng ca Thu cuối, Hằng BingBoong trở lại sau thời gian "mất tích" - Ảnh 2.

MC Thanh Bạch chúc mừng Hằng BingBoong

Với ca khúc quen thuộc "Em thích hay là yêu còn chưa biết" - một trong những sáng tác độc đáo của Đạt G đã được công chúng biết đến qua giọng hát của Lona với hơn 13 triệu views từ kênh YouTube chính thức, nay được làm mới lại bởi phần sản xuất của producer Nhật Nguyễn là một món quà "bonus" nữa mà Hằng Bingboong và ê-kip gửi đến người hâm mộ.

Riêng ca khúc "Buondaqua", ngoài bản audio chính thức, Hằng BingBoong cũng sẽ cho ra mắt một phiên bản khác đậm chất GenZ cùng rapper KayC, một nghệ sĩ tài năng và tiêu biểu đến từ tổ đội Young Flames. So với bản chính thức, phiên bản kết hợp cùng rapper KayC của Hằng BingBoong, chất melodic rap của ca khúc được "nâng tầm" lên bằng năng lượng trẻ trung, bắt tai và nhiều xúc cảm hơn, hứa hẹn sẽ là một món ăn giao thoa độc đáo giữa chất Underground và Mainstream.

Giọng ca Thu cuối, Hằng BingBoong trở lại sau thời gian "mất tích" - Ảnh 3.

Đạt G chúc mừng Hằng BingBoong trở lại

Sau một thời gian tương đối dài để dành cho gia đình, khán giả của Hằng Bingboong vẫn luôn mong chờ một sản phẩm âm nhạc comeback đúng nghĩa đến từ nữ ca sĩ.

EP "Kèo thơm" gồm tổng cộng 5 tracks và Music Video dành riêng cho ca khúc chủ đề, là một món quà, và là thành quả mà Hằng Bingboong và ê-kip chuẩn bị trong suốt 1 năm vừa qua.

Hằng BingBoong giải bày cuộc sống mẹ đơn thân

Hằng BingBoong giải bày cuộc sống mẹ đơn thân

(NLĐO) - Sau "Thu cuối" đình đám, Hằng BingBoong một lần nữa tạo dấu ấn với "Đứa bé nó hỏi" bởi tâm thế của một người phụ nữ đầy sự thấu hiểu.

Du ca cùng Jimmi Nguyễn

(NLĐO)-Chuyến du ca lần 4 của ca sĩ Jimmi Nguyễn sẽ dừng chân tại Mây Lang Thang – The Nest của Đà Lạt thơ mộng vào tối 3-1-2026.

Tăng Phúc tái hợp cùng Trương Thảo Nhi

(NLĐO) - Tăng Phúc nhận tin "song hỷ" mùa cuối năm: Ẵm giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, tái hợp với Trương Thảo Nhi sau 4 năm.

