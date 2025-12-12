Tăng Phúc tái hợp cùng Trương Thảo Nhi

Bộ đôi Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi tái hợp

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp sau 4 năm

Sau 4 năm kể từ "cơn địa chấn triệu view" Chỉ là không cùng nhau, Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp trong một ca khúc ballad lụy tim "Xem như", gửi đến khán giả yêu nhạc mùa cuối năm.

Chia sẻ về lần tái hợp, ca sĩ Tăng Phúc nói: "Phúc không đặt kỳ vọng bài hát sẽ đạt mốc triệu view, bởi cuối cùng mình làm một dự án, ra một ca khúc hay là vì khán giả, muốn có sản phẩm để mọi người cùng nghe, muốn fans thấy nghệ sĩ vẫn đang hoạt động rất chăm chỉ, luôn sáng tạo và cống hiến với nghề".

Xem như là sáng tác của Trương Thảo Nhi, từng được ra mắt trước đây. Tuy nhiên, ca khúc chưa đạt được độ viral lớn. Trong một đêm nhạc tổ chức trước đó, khi Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi lần đầu song ca bài hát này, phản ứng của khán giả rất tích cực và cả 2 quyết định thực hiện MV "Xem như".

"Ở thời điểm thị trường âm nhạc đang có nhiều ca khúc sôi động, rộn ràng cuối năm thì một bản ballad như thế này cũng là "làn gió mới" mang đến cảm xúc lạ. Tôi tin từ âm nhạc, mọi người sẽ nhìn thấy cách hát của cả hai đã có nhiều sự thay đổi" - Tăng Phúc nói.

Thời của Tăng Phúc

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi là bộ đôi ăn ý

Quả thật, chưa đầy 12 tiếng kể từ lúc MV "Xem như" ra mắt, dự án đánh dấu sự tái hợp của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi đã đạt thành tích Top 1 Itunes Vietnam, cho thấy sự yêu thích của khán giả dành cho một bản ballad lụy tim.

Trên các nền tảng âm nhạc, ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số bình luận của khán giả gọi Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi là "bộ đôi sát thủ, hát tới đâu thấm tới đó", "cặp đôi làm lụy tim khán giả"...

Với Tăng Phúc, MV "Xem như" cũng là dự án âm nhạc để kết thúc hành trình một năm 2025 miệt mài sáng tạo và cống hiến cho nghệ thuật ở nhiều khía cạnh. Trước ngày ra mắt MV, Tăng Phúc đã được vinh danh và giành chiến thắng tại hạng mục "Nghệ sĩ âm nhạc của năm" (Music Artist of The Year) trong hệ thống giải thưởng Male Icon Awards 2025.

Với số phiếu bình chọn áp đảo khi đứng trong Top 3 đề cử cùng Kay Trần và Erik, chiến thắng của Tăng Phúc chứng minh được phần nào vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ khi anh đã có một năm 2025 nhiều cống hiến.

Đây cũng là giải thưởng âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tăng Phúc đạt được trong sự nghiệp sau gần 1 thập kỷ hoạt động chuyên nghiệp.

2025 năng động của Tăng Phúc

Tăng Phúc nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp

"Phúc tin sự "trả ơn" sự yêu thương của khán giả dành cho mình đúng nghĩa nhất là việc mình phải có trách nhiệm để sáng tạo nghệ thuật nhiều hơn. Đây sẽ là động lực để Phúc tăng tốc trong năm 2026 và sau đó" - Phúc chia sẻ về giải thưởng.

Nhìn lại hành trang năm 2025, Tăng Phúc hoạt động rất chăm chỉ ở nhiều lĩnh vực, không ngừng sáng tạo, nâng cao giá trị và lan tỏa hình ảnh. Sau dấu ấn từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", sự nhận diện của Tăng Phúc càng "phủ sóng" và được khán giả đón nhận.

Trong 2025, nam ca sĩ đã thành công tổ chức 2 Fan Meeting lớn tại TP HCM và Hà Nội với concept khác biệt, như một cách "tái định nghĩa" Fan Meeting với cách tổ chức tiệm cận với xu hướng quốc tế, tạo ra sự kết nối về mặt văn hóa trong cộng đồng fan Việt.

Trong âm nhạc, anh liên tục thực hiện nhiều đêm diễn với chủ đề "Từ đây… từ nay…", kết hợp cùng nhiều giọng ca nội lực của Việt Nam và liên tục đổi mới về ý tưởng dàn dựng, cách trình diễn, bản phối với những ca khúc gắn liền với tên tuổi. Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, lần đầu tiên Tăng Phúc thử sức ở khía cạnh nghệ sĩ lồng tiếng phim hoạt hình cho dự án "bom tấn" của thế giới trong "Băng đảng quái kiệt 2" và được giới chuyên môn khen ngợi rất nhiều về sự biến hóa trong giọng nói.

Anh còn tham gia nhiều dự án sáng tạo kết hợp với các nhãn hàng, chăm chỉ ở khía cạnh phát triển nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau để cho khán giả nhìn thấy năng lượng hài hước, vui vẻ và hoạt ngôn của mình.