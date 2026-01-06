Giữ liêm chính, nâng tầm tham mưu chiến lược

Ngày 5-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5.1.1966 - 5.1.2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết trải qua 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, mặc dù có những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò làm Cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích to lớn, quan trọng mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong suốt 60 năm qua; chúc mừng Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai - phần thưởng cao quý, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính

Tổng Bí thư đề nghị, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ngành Nội chính Đảng tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.



