Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính

Ngày 24-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại hội nghị cho thấy cấp ủy các cấp qua kiểm tra, kết luận: 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước; triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định; giám sát việc giải quyết những vấn đề "nóng" mà dư luận xã hội quan tâm như: Việc vận hành của hệ thống chính trị và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm;…

Tổng Bí thư lưu ý tập trung xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp.



