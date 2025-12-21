Giữ nhau bằng sự bao dung

Khi đó, thứ giữ hai người ở lại với nhau không chỉ là tình yêu mà còn là khả năng bao dung trước những điều chưa trọn vẹn của người bạn đời.

Thực tế trong đời sống vợ chồng, không ai hoàn hảo. Có thể người vợ chu toàn việc nhà nhưng lại vụng về trong cách bày tỏ cảm xúc; người chồng chăm lo kinh tế gia đình nhưng thiếu sự tinh tế... Những khác biệt ấy, nếu không được nhìn nhận bằng sự cảm thông, rất dễ trở thành mầm mống mâu thuẫn.

Bao dung trong hôn nhân không phải là bỏ qua tất cả hay chấp nhận sai trái một cách mù quáng. Đó là sự lựa chọn ứng xử chừng mực, biết dừng lại trước khi lời nói làm tổn thương người khác; đủ bình tĩnh để lắng nghe, thay vì vội vàng quy kết, hơn thua.

Nhiều gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng không phải vì những vấn đề quá lớn, mà bởi những điều nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày. Một lời nói vô tâm, một thái độ thờ ơ, nếu không được chia sẻ kịp thời, sẽ trở thành khoảng cách. Bao dung lúc này chính là việc chủ động đối thoại, nói rõ cảm xúc của mình nhưng không đẩy người kia vào thế phòng vệ.

Minh họa AI: CHOLIBI

Bao dung đòi hỏi mỗi người phải giữ được ranh giới cá nhân, dám nói ra điều chưa ổn nhưng bằng thái độ tôn trọng và mong muốn cùng giải quyết.

Với con cái, sự bao dung giữa cha mẹ có ý nghĩa đặc biệt. Một gia đình nơi người lớn biết kiềm chế, biết xin lỗi và tha thứ cho nhau sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn. Từ đó, trẻ học được cách ứng xử hợp lý khi đối diện với mâu thuẫn trong cuộc sống.

Hôn nhân không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, thậm chí thất vọng. Nếu thiếu bao dung, mỗi va chạm đều có thể trở thành lý do để rời xa. Ngược lại, khi vợ chồng nhìn nhau bằng sự thấu hiểu và cảm thông, mọi khác biệt sẽ không còn là rào cản, mà trở thành cơ hội để cả hai điều chỉnh và trưởng thành.

Suy cho cùng, bao dung không phải là điều gì lớn lao. Đó là sự lựa chọn lắng nghe, cùng nhau giữ gìn mái ấm bằng sự chín chắn và trách nhiệm.



