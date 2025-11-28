Sáng 28-11, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng 1 cá nhân dũng cảm cứu người trong đợt lũ vừa qua.

UBND phường Bình Kiến tổ chức khen thưởng đột xuất cho đội cứu hộ, cứu nạn

Theo ông Thắng, từ ngày 19-11 đến ngày 23-11 trên địa bàn phường Bình Kiến mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt trên diện rộng với 12/23 khu phố.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy, UBND xã, ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy, đã huy động được 12 người cùng 1 xuồng nhỏ và 4 thuyền thúng để tham gia cứu hộ.

Những chiếc thuyền thúng thô sơ cứu sống 300 người dân

Từ những chiếc xuồng thô sơ, 12 người trong đội đã không quản hiểm nguy, dầm mình trong nước lũ suốt 2 ngày để sơ tán và cứu nạn cho khoảng 300 người dân bị mắc kẹt trong lũ dữ.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, những chiếc thuyền thúng nhỏ được gắn động cơ nhưng rất hiệu quả, len lỏi vào từng ngõ ngách mà các thuyền lớn không vào được để giải cứu người dân. Sau khi đưa được toàn bộ người dân đến nơi an toàn, những ngày lũ, đội cứu hộ tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói.

"UBND phường ghi nhận, cảm kích những hành động dũng cảm của đội cứu hộ. Nếu không có họ, chúng tôi không dám nghĩ tới số người tử vong" - ông Thắng chia sẻ.

UBND phường Bình Kiến đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng ông Trần Văn Luân, được xem là chỉ huy đội cứu nạn được UBND phường đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

"UBND phường sẽ thành lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn với lực lượng nòng cốt là 12 cá nhân dũng cảm trên. Đồng thời, kêu gọi thanh niên tình nguyện cùng tham gia đội" – ông Thắng thông tin thêm.

Được biết, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn phường Bình Kiến có 3 cụ trên 80 tuổi tử vong.