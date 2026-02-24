HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giúp dân sửa xe giữa đường xuân, công an xã ở Gia Lai được cộng đồng khen ngợi

Đức Anh

(NLĐO) - Câu chuyện cán bộ công an xã ở Gia Lai hỗ trợ người dân sửa xe giữa đường ngày Tết đang lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Ngày 24-2, một câu chuyện đẹp về cán bộ công an xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân sửa xe giữa những ngày Tết đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 200.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận bày tỏ sự trân trọng.

Giúp dân giữa đường xuân, cán bộ công an xã ở Gia Lai được cộng đồng khen ngợi - Ảnh 1.

Tổ công tác Công an xã Ya Ma hỗ trợ người dân sửa xe

Theo chia sẻ được đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 20-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán). Trong hành trình di chuyển từ Gia Lai về Đắk Lắk, một gia đình không may gặp sự cố phương tiện khi đi qua địa bàn xã Ya Ma. Chiếc xe hư hỏng nặng, phải nhờ cứu hộ kéo gần 25 km.

Thời điểm đầu năm mới, nhiều cơ sở sửa chữa vẫn còn nghỉ Tết. Việc tìm phụ tùng thay thế cho dòng xe cũ gặp nhiều khó khăn, linh kiện khan hiếm khiến gia đình rơi vào tình thế bế tắc giữa đường xa.

Đúng lúc đó, Trung úy Vũ Ngọc Tĩnh – cán bộ Công an xã Ya Ma và anh Võ Hồ Đan Trường – Tổ viên Tổ an ninh trật tự xã, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, đã chủ động dừng lại hỏi thăm và hỗ trợ.

Không chỉ liên hệ các điểm sửa chữa còn hoạt động, hai cán bộ còn trực tiếp phối hợp tìm mua phụ tùng phù hợp. Gần 3 giờ đồng hồ, các anh ở lại cùng gia đình cho đến khi phương tiện được khắc phục, bảo đảm an toàn để tiếp tục hành trình.

Khi sự việc được giải quyết, gia đình ngỏ ý gửi chi phí phụ tùng và công sửa chữa để bày tỏ lòng cảm ơn nhưng Trung úy Tĩnh kiên quyết từ chối, cho rằng đó là trách nhiệm của người cán bộ công an khi người dân gặp khó khăn.

Giúp dân giữa đường xuân, cán bộ công an xã ở Gia Lai được cộng đồng khen ngợi - Ảnh 3.

Tổ công tác Công an xã Ya Ma cùng gia đình người dân chụp ảnh lưu niệm sau khi sửa xong xe máy

Bài viết chia sẻ câu chuyện nhanh chóng thu hút hơn 8.000 lượt tương tác cùng nhiều bình luận tích cực. Nhiều người cho rằng hành động tuy giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

Tin liên quan

Du khách Bỉ ngã xe giữa đêm, Công an xã hỗ trợ kịp thời sơ cứu

Du khách Bỉ ngã xe giữa đêm, Công an xã hỗ trợ kịp thời sơ cứu

(NLĐO) - Nghe tin du khách người Bỉ gặp tai nạn trong đêm trên đường 20 Quyết Thắng, Công an xã Phong Nha nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu, chuyển viện cho du khách.

Công an xã ở Đà Nẵng hỗ trợ chàng trai từ Hà Nội nhận lại 5 tỉ đồng chuyển nhầm

(NLĐO) - Một thanh niên ở Hà Nội chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản một người tại Đà Nẵng và đã đến công an địa phương nhờ giúp đỡ nhận lại

Lực lượng Công an xã ở TP Hà Nội được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/người/tháng

(NLĐO)- Nghị quyết được thông qua, 11.164 sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Công an cấp xã thuộc Công an thành phố được hỗ trợ 4.960.000 đồng/người/tháng.

hỗ trợ người dân công an xã Tết nguyên đán chiến sĩ công an mạng xã hội
