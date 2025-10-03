Giúp đoàn viên - lao động hiểu về Công đoàn

Sáng 2-10, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hội thi trực tuyến "Công đoàn TP HCM đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước". Hội thi khai mạc từ ngày 25-8 đến 3-9, gồm 2 đợt thi của 4 bảng dành cho các tập thể, cá nhân là đoàn viên Công đoàn và người lao động đang làm việc, sinh sống và học tập tại TP HCM.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - trao bằng khen cho các tập thể đoạt giải

Hội thi đã thu hút 2.558 Công đoàn cơ sở và trên 123.561 lượt cán bộ, đoàn viên - lao động tham gia. Trong đó, các thành phần khác ngoài tổ chức Công đoàn quan tâm tham gia hội thi là 7.013 lượt người, điều đó cho thấy hội thi có sức lan tỏa sâu rộng chứ không chỉ dừng lại trong tổ chức Công đoàn. Theo nhận định của LĐLĐ TP HCM, hội thi đã góp phần giúp đoàn viên - lao động hiểu thêm về tổ chức Công đoàn và những sự kiện chính trị, các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 288 cá nhân có thành tích tốt trong hội thi. Tổng giá trị giải thưởng trên 400 triệu đồng.