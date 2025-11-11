Giúp người lao động tự tin hội nhập trong tình hình mới

Ngày 11-11, Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo "Tổ trưởng Quản lý sản xuất" năm 2025 cho đoàn viên, người lao động tại Công ty CP Tiên Hưng.

Tham gia khóa học, đoàn viên, người lao động không chỉ được cung cấp kiến thức nền tảng về quản lý sản xuất mà còn được trang bị các công cụ, mô hình, phương pháp quản lý hiện đại... giúp tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ.

Đoàn viên, người lao động tham gia lớp đào tạo "Tổ trưởng quản lý sản xuất"

Trước đó, hai đơn vị trên cũng đã phối hợp tổ chức Khai giảng 2 lớp đào tạo về "Nâng cao năng suất lao động" cho 80 đoàn viên, người lao động nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, giúp họ nâng cao năng suất lao động hiệu quả công việc, từ đó cải thiện thu nhập.

Theo Công đoàn Dệt May Việt Nam, các lớp đào tạo nằm trong Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thích ứng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động" năm 2025 của Công đoàn ngành. Chương trình với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong hệ thống.

Thời gian qua, chương trình đào tạo này được triển khai và phát huy hiệu quả rõ rệt. Đã có 50 lớp đào tạo cho 1.625 lượt công nhân được tổ chức từ năm 2023 đến nay. Còn ở cấp cơ sở, trong 3 năm qua có hơn 181.000 lượt người lao động được học tập về văn hóa, chuyên môn, tay nghề, ngoại ngữ, tin học.