Lao động

Giúp nhau về quê bằng xe máy an toàn dịp Tết

MAI CHI

(NLĐO)- Không chỉ đồng hành, những người lao động về quê bằng xe máy còn hỗ trợ nhau trên đường đi, đảm bảo chuyến về quê đón Tết thật an toàn

Giữa dòng người rời TPHCM mỗi dịp Tết Nguyên đán, không ít người lao động chọn trở về quê bằng xe máy. Một trong những lý do họ lựa chọn hình thức di chuyển này là vì áp lực chi phí, bởi cứ vào cao điểm cận Tết, vé xe, tàu, máy bay tăng mạnh, gây khó khăn cho người lao động ngoại tỉnh, nhất là lao động nghèo.

Bên cạnh đó, khi di chuyển bằng xe máy, người lao động chủ động được thời gian khởi hành, tránh cảnh chờ đợi. Hơn nữa về quê cũng có phương tiện để đi chơi Tết. Chính vì vậy, đi xe máy về quê dịp Tết trở thành phương án khả thi đối với nhiều người ở các tỉnh miền Trung trở vào.

Đoàn người về Gia Lai đón Tết vào đêm 27 Tết dưới sự kết nối, hỗ trợ của nhóm "ĐI XE MÁY VỀ GIA LAI!"

Hơn 7 năm trước, khi từ Gia Lai vào TPHCM mưu sinh, Tết đến, vợ chồng anh Nguyễn Duy Điệp (38 tuổi) cùng 2 con nhỏ cũng chọn cách đi xe máy (13 tiếng) vượt quãng đường khoảng 550 km về quê để tiết kiệm chi phí. 

Dù chuyến đi về quê lần ấy an toàn, song suốt chuyến đi đơn độc đó, gia đình anh luôn canh cánh nỗi lo lỡ không may xảy ra sự cố trên đường đi thì không biết tính sao. Từ đó, Điệp nhận ra rằng nếu có bạn đồng hành hỗ trợ nhau trên đường thì chuyến đi sẽ an toàn và nhẹ nhõm hơn.

Giúp nhau về quê bằng xe máy an toàn dịp Tết - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Duy Điệp (thừ 2 từ phải sang) cùng các thành viên trong đội hỗ trợ

Với mong muốn gia đình mình và những người đồng hương có chuyến đi về quê đón Tết thật an toàn, anh Điệp đã cùng anh Bảo Tuyền- một người đồng hương, lập ra nhóm "ĐI XE MÁY VỀ GIA LAI!" trên Facebook, hiện có hơn 47.000 thành viên tham gia. 

Từ sự kết nối của hội nhóm này, Tết 2018, chuyến đi đầu tiên đã có hơn 200 xe đăng ký tham gia lập đoàn để cùng về quê và trở lại TPHCM sau Tết. Những năm sau đó, năm nào cũng có trên 100 xe đăng ký để cùng về. Các chuyến đi và về đều đảm bảo an toàn.

Giúp nhau về quê bằng xe máy an toàn dịp Tết - Ảnh 2.

Các xe máy nhập đoàn phải tuân thủ đi theo hàng một để đảm bảo an toàn

Dịp Tết năm nay, có khoảng 170 xe đăng ký về Gia Lai theo 2 đợt, xuất phát vào tối ngày 26 và 27 Tết và trở lại TPHCM vào các ngày mùng 5, mùng 6 Tết, song theo anh Điệp, con số về thực tế cao hơn nhiều do những người đã đăng ký kéo theo bạn bè, người thân đi cùng. Những người về đa số là người lao động đang làm việc tại TPHCM, Đồng Nai và Long An.

Không chỉ đơn thuần là tập hợp người đi cùng, anh Điệp cùng các thành viên trong nhóm đã tập hợp được khoảng 30 người có cùng mong muốn được hỗ trợ những người đồng hương về quê đón Tết an toàn vào đội hỗ trợ.

Giúp nhau về quê bằng xe máy an toàn dịp Tết - Ảnh 3.

Đội hỗ trợ giúp người trong đoàn sửa xe miễn phí

Đội hỗ trợ có nhiệm vụ lập danh sách, quản lý người tham gia; chọn thời gian, địa điểm tập kết chuyến đi và về; phổ biến quy định nhập đoàn mà người đăng ký buộc phải tuân thủ (người điều khiển xe phải có bằng lái xe, tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, chạy xe 1 hàng, tuân thủ điều khiển của đội…) và chia nhau về theo các đoàn để hỗ trợ mọi người suốt chuyến đi như giám sát việc tuân thủ an toàn, bố trí chỗ ăn, nghỉ, xử lý các sự cố trên đường (sửa xe, hỗ trợ người bị nạn…). 

Bên cạnh đó, đội hỗ trợ còn tự đóng góp kinh phí để hỗ trợ tiền xăng cho người già trong đoàn hoặc mua nước, sữa, hỗ trợ bữa sáng cho gia đình có con nhỏ về cùng.

Giúp nhau về quê bằng xe máy an toàn dịp Tết - Ảnh 4.

Những người cùng nhau đi xe máy về Gia Lai đón Tết 2026

Anh Điệp cho hay anh hiện làm nghề điện lạnh tự do và chạy xe ôm công nghệ. Vợ anh làm nghề may gia công tại nhà, nuôi 2 con nhỏ, ở trọ, cuộc sống khá khó khăn. Các thành viên trong đội hỗ trợ cũng đủ mọi thành phần từ kỹ sư, bác sĩ, công nhân, lao động tự do…

Đa số họ hoàn cảnh cũng không khá hơn là mấy. "Tuy nhiên, trong những người đăng ký về theo đoàn có những người còn khổ hơn mình. Do vậy, với tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều, các thành viên trong đội hỗ trợ sẵn sàng đóng góp để hỗ trợ cho những người khó khăn hơn, mua dụng cụ sửa xe và các linh kiện thay thế để dự phòng sửa, thay miễn phí cho các xe bị hư trong chuyến đi"- anh Điệp cho biết.

Từng tham gia đoàn về Gia Lai dịp Tết, anh Nguyễn Tấn Khôi- tài xế xe công nghệ, cho hay khá an tâm khi về quê theo đoàn. 

Theo anh việc đi cùng đoàn về quê bằng xe máy được tổ chức bài bản không chỉ giúp về quê an toàn hơn, người thân cũng an tâm hơn mà qua đó anh còn cảm nhận rõ sự sẻ chia, gắn kết giữa những người lao động tha hương, đặc biệt là những tự nguyện viên hỗ trợ hết mình vì những chuyến đi an toàn của những người xa lạ"- anh Khôi bày tỏ.

