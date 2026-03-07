Sáng 7-3, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức khai mạc tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM). Chương trình thu hút đông đảo học sinh lớp 12 từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự.

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn, dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6. Giai đoạn hiện nay được xem là chặng về đích của chương trình phổ thông. Vì vậy, học sinh cần chuẩn bị đồng thời kiến thức, tâm lý và sức khỏe để bước vào kỳ thi quan trọng.

Điểm đáng chú ý là thí sinh không cần chọn tổ hợp môn khi đăng ký nguyện vọng. Việc tối ưu tổ hợp xét tuyển sẽ do các cơ sở đào tạo thực hiện. Ngoài ra, số lượng nguyện vọng được giới hạn tối đa 15 nguyện vọng.

Hóa giải tâm lý lo lắng trước kỳ thi

Trong các kỳ thi trước từng xảy ra trường hợp thí sinh kiệt sức, thậm chí ngất xỉu do căng thẳng và thiếu ngủ trong giai đoạn ôn tập. TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết lo lắng là phản ứng tâm lý bình thường trước một sự kiện quan trọng như kỳ thi đánh dấu kết thúc 12 năm học. Tuy nhiên, học sinh cần có chiến lược để kiểm soát áp lực.

Trước hết, học sinh nên xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và tuân thủ nghiêm túc. Dù kỳ thi chỉ gồm 4 môn, việc học cần có sự liên kết giữa các môn để hỗ trợ quá trình làm bài. Tuy vậy, thí sinh vẫn phải ưu tiên thời gian cho những môn sẽ dự thi. Học sinh nên chia nhỏ thời gian học, xen kẽ những quãng nghỉ ngắn để duy trì sự tập trung. Một số thủ khoa từng chia sẻ áp dụng phương pháp Pomodoro, tập trung 25 phút và nghỉ 5 phút, giúp duy trì năng lượng khi ôn thi.

TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang khuyên học sinh nên tìm người đồng hành trong quá trình ôn tập, giúp ổn định tinh thần.

Bên cạnh đó, sức khỏe thể chất cần được đặt lên hàng đầu. Việc thức khuya kéo dài dễ khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng khả năng làm bài. Học sinh nên duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo trạng thái tốt khi bước vào phòng thi. Sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè có thể tạo nguồn động lực tích cực cho học sinh trong giai đoạn áp lực.

Trong trường hợp khó chia sẻ trực tiếp, học sinh có thể viết ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình như một cách giải tỏa căng thẳng.

TS cũng khuyến nghị học sinh nên tin vào khả năng của bản thân, tránh đặt mục tiêu vượt quá năng lực hoặc bị ảnh hưởng bởi áp lực so sánh. Việc lựa chọn ngành nghề và trường học cần dựa trên khả năng và định hướng cá nhân.

Dặn dò của thầy hiệu trưởng

Nhà giáo Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ: "Mặc dù có nhiều sự thay đổi về tổ hợp xét tuyển của các trường đại học nhưng đây là sự thay đổi chung trong cả nước. Thay vì căng thẳng trước điều này, hãy cố gắng vượt qua".

Đồng thời, theo quy định của Bộ GD-ĐT trong quy chế tuyển sinh đại học 2026 thì điểm sàn là 15 điểm. Nhưng 15 điểm chưa chắc đã đậu đại học nên học sinh cần đặc biệt chú tâm vào điều này để không phải tiếc nuối khi trượt ngành mình yêu thích.

Nhà giáo Huỳnh Thanh Phú gửi lời chúc đến các học sinh: “Nhất định phải nỗ lực hết mình để có một kết quả rực rỡ”.

“Không ai thương mình, lo cho mình bằng chính mình” - thầy Phú nhấn mạnh. Kết quả xét tuyển đại học 2026 không chỉ là bước đầu trong chương mới của cuộc đời, mà còn là thành quả báo đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ suốt 12 năm đèn sách. Vậy nên, cần đầu tư xứng đáng cho dấu mốc này.

Hơn 2000 học sinh có mặt tại trường THPT Bùi Thị Xuân nêu những vướng mắc của mình để được giải đáp trực tiếp từ các chuyên gia.

Chưa học đã lo “bão hòa” ngành Trước câu hỏi của nhiều học sinh về nguy cơ “bão hòa” khi chọn nhóm ngành truyền thông, ThS Trương Quang Trị, Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng nỗi lo này khá phổ biến. Theo ThS Trị, khi trí tuệ nhân tạo phát triển, không ít phụ huynh và học sinh lo ngại robot hay công nghệ sẽ thay thế con người, khiến cơ hội việc làm thu hẹp. Tuy nhiên, thực tế con người mới là chủ thể tạo ra và vận hành công nghệ. Ở góc độ thị trường lao động, các doanh nghiệp hiện vẫn có nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và tiếp thị số. Việc xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu… đều cần đội ngũ làm truyền thông chuyên nghiệp. Nhiều cơ sở đào tạo hiện nay đã cập nhật chương trình theo hướng ứng dụng, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế trong quá trình học. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và nỗ lực của người học. Nhiều thí sinh lo ra trường khó tìm việc, nhưng ít khi tự đặt câu hỏi bản thân đã thực sự nổi bật trong ngành mình chọn hay chưa. ThS Trị cho rằng ngành học chỉ là một cánh cửa. Tương lai nghề nghiệp phụ thuộc vào cách mỗi người trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc. “Không có ngành nghề nào bão hòa. Chỉ có con người không chịu phát triển nên tự làm mình bão hòa” - ThS chia sẻ.



