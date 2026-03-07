HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Gỡ rối áp lực mùa thi cho học sinh lớp 12

Vân Nhi - Yến Nhi. Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Trước kỳ thi tốt nghiệp, nhiều học sinh lớp 12 đối mặt áp lực lớn. Các chuyên gia khuyến nghị học sinh cần giữ tâm lý ổn định và học tập có chiến lược.

Sáng 7-3, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức khai mạc tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM). Chương trình thu hút đông đảo học sinh lớp 12 từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự. 

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn, dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6. Giai đoạn hiện nay được xem là chặng về đích của chương trình phổ thông. Vì vậy, học sinh cần chuẩn bị đồng thời kiến thức, tâm lý và sức khỏe để bước vào kỳ thi quan trọng.

Gỡ rối áp lực mùa thi cho học sinh lớp 12 - Ảnh 1.

Điểm đáng chú ý là thí sinh không cần chọn tổ hợp môn khi đăng ký nguyện vọng. Việc tối ưu tổ hợp xét tuyển sẽ do các cơ sở đào tạo thực hiện. Ngoài ra, số lượng nguyện vọng được giới hạn tối đa 15 nguyện vọng.

Hóa giải tâm lý lo lắng trước kỳ thi

Trong các kỳ thi trước từng xảy ra trường hợp thí sinh kiệt sức, thậm chí ngất xỉu do căng thẳng và thiếu ngủ trong giai đoạn ôn tập. TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng ngành Tâm lý học, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết lo lắng là phản ứng tâm lý bình thường trước một sự kiện quan trọng như kỳ thi đánh dấu kết thúc 12 năm học. Tuy nhiên, học sinh cần có chiến lược để kiểm soát áp lực.

Trước hết, học sinh nên xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và tuân thủ nghiêm túc. Dù kỳ thi chỉ gồm 4 môn, việc học cần có sự liên kết giữa các môn để hỗ trợ quá trình làm bài. Tuy vậy, thí sinh vẫn phải ưu tiên thời gian cho những môn sẽ dự thi. Học sinh nên chia nhỏ thời gian học, xen kẽ những quãng nghỉ ngắn để duy trì sự tập trung. Một số thủ khoa từng chia sẻ áp dụng phương pháp Pomodoro, tập trung 25 phút và nghỉ 5 phút, giúp duy trì năng lượng khi ôn thi.

Gỡ rối áp lực mùa thi cho học sinh lớp 12 - Ảnh 2.

TS Tâm lý Phan Thị Cẩm Giang khuyên học sinh nên tìm người đồng hành trong quá trình ôn tập, giúp ổn định tinh thần.

Bên cạnh đó, sức khỏe thể chất cần được đặt lên hàng đầu. Việc thức khuya kéo dài dễ khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng khả năng làm bài. Học sinh nên duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo trạng thái tốt khi bước vào phòng thi. Sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè có thể tạo nguồn động lực tích cực cho học sinh trong giai đoạn áp lực.

TIN LIÊN QUAN

Trong trường hợp khó chia sẻ trực tiếp, học sinh có thể viết ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình như một cách giải tỏa căng thẳng. 

TS cũng khuyến nghị học sinh nên tin vào khả năng của bản thân, tránh đặt mục tiêu vượt quá năng lực hoặc bị ảnh hưởng bởi áp lực so sánh. Việc lựa chọn ngành nghề và trường học cần dựa trên khả năng và định hướng cá nhân.

Dặn dò của thầy hiệu trưởng

Nhà giáo Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ: "Mặc dù có nhiều sự thay đổi về tổ hợp xét tuyển của các trường đại học nhưng đây là sự thay đổi chung trong cả nước. Thay vì căng thẳng trước điều này, hãy cố gắng vượt qua".

Đồng thời, theo quy định của Bộ GD-ĐT trong quy chế tuyển sinh đại học 2026 thì điểm sàn là 15 điểm. Nhưng 15 điểm chưa chắc đã đậu đại học nên học sinh cần đặc biệt chú tâm vào điều này để không phải tiếc nuối khi trượt ngành mình yêu thích.

Gỡ rối áp lực mùa thi cho học sinh lớp 12 - Ảnh 3.

Nhà giáo Huỳnh Thanh Phú gửi lời chúc đến các học sinh: “Nhất định phải nỗ lực hết mình để có một kết quả rực rỡ”.

“Không ai thương mình, lo cho mình bằng chính mình” - thầy Phú nhấn mạnh. Kết quả xét tuyển đại học 2026 không chỉ là bước đầu trong chương mới của cuộc đời, mà còn là thành quả báo đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ suốt 12 năm đèn sách. Vậy nên, cần đầu tư xứng đáng cho dấu mốc này. 

Gỡ rối áp lực mùa thi cho học sinh lớp 12 - Ảnh 4.

Hơn 2000 học sinh có mặt tại trường THPT Bùi Thị Xuân nêu những vướng mắc của mình để được giải đáp trực tiếp từ các chuyên gia.

Chưa học đã lo “bão hòa” ngành

Trước câu hỏi của nhiều học sinh về nguy cơ “bão hòa” khi chọn nhóm ngành truyền thông, ThS Trương Quang Trị, Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng nỗi lo này khá phổ biến.

Theo ThS Trị, khi trí tuệ nhân tạo phát triển, không ít phụ huynh và học sinh lo ngại robot hay công nghệ sẽ thay thế con người, khiến cơ hội việc làm thu hẹp. Tuy nhiên, thực tế con người mới là chủ thể tạo ra và vận hành công nghệ.

Ở góc độ thị trường lao động, các doanh nghiệp hiện vẫn có nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và tiếp thị số. Việc xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu… đều cần đội ngũ làm truyền thông chuyên nghiệp.

Nhiều cơ sở đào tạo hiện nay đã cập nhật chương trình theo hướng ứng dụng, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế trong quá trình học. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng tiếp thu và nỗ lực của người học.

Nhiều thí sinh lo ra trường khó tìm việc, nhưng ít khi tự đặt câu hỏi bản thân đã thực sự nổi bật trong ngành mình chọn hay chưa. ThS Trị cho rằng ngành học chỉ là một cánh cửa. Tương lai nghề nghiệp phụ thuộc vào cách mỗi người trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc. “Không có ngành nghề nào bão hòa. Chỉ có con người không chịu phát triển nên tự làm mình bão hòa” - ThS chia sẻ.


Tin liên quan

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh": Mở rộng cửa đón thí sinh vào ĐH

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh": Mở rộng cửa đón thí sinh vào ĐH

Chương trình được Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM tường thuật trực tiếp; tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên các nền tảng

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026: Tư vấn, hướng nghiệp toàn diện

Năm nay, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" sẽ thực hiện 3 giai đoạn với rất nhiều đổi mới

Điểm danh các ngành "hot" nhất mùa tuyển sinh ĐH năm 2026

(NLĐO) - Trong mùa tuyển sinh 2026, trí tuệ nhân tạo không còn là chuyên ngành hẹp mà trở thành một trong những ngành đào tạo chủ lực của nhiều trường ĐH.

đăng ký nguyện vọng tốt nghiệp THPT thi tốt nghiệp đại học Công nghệ học sinh THPT kỳ thi tốt nghiệp học sinh lớp 12 kỳ thi THPT thí sinh tuyển sinh tổ hợp môn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo