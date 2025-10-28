ĐIỀU TRA: Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Dụ dỗ, chèo kéo và ép đặt cọc giảm cân thần tốc

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video quảng cáo cho các "viện giảm béo" như Dr Dong Wan, Dr Jang Sung Su… Để tăng độ tin cậy và thu hút khách hàng, những đơn vị này không ngần ngại mời các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng tham gia trải nghiệm.

Chiêu trò tinh vi

Trong các video, người nổi tiếng thường chia sẻ câu chuyện giảm được hàng chục kg mỡ thừa chỉ sau một liệu trình ngắn ngủi, thậm chí là 60 phút với lời cam kết "giảm 10-30 cm vòng bụng, tụt 7-15 kg và bảo hành 10 năm". Những lời quảng cáo này đã biến dịch vụ giảm béo trở thành một "phép mầu" y học, khiến nhiều người dễ dàng tin tưởng và tìm đến các cơ sở để giảm cân. Để củng cố thêm niềm tin, các cơ sở giảm béo này còn sử dụng chiêu trò công nghệ tinh vi. Nhiều fanpage quảng cáo rầm rộ cho các thương hiệu như Dr Jang Sung Su, Dr Dong Wan… nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra tại địa chỉ quảng cáo lại phát hiện đó là nick ảo hoặc đơn vị tại đó là công ty khác, không liên quan đến trang mạng có dấu hiệu vi phạm.

“Bác sĩ” Khoa đang khám vòng bụng cho khách hàng

Một số nghệ sĩ thừa nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng có tham gia quảng cáo với "viện giảm béo" Dr Jang Sung Su, Dr Dong Wan… nhưng chỉ xác nhận có hiệu quả tối thiểu và phải siêng tập thể dục, ăn kiêng… để giảm ký. Tuy nhiên, những video quảng cáo về công nghệ "siêu giảm béo" sau đó lại được dàn dựng, cắt ghép làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân họ. "Chiếc máy gắn vào một lát mà cái bụng to biến thành bụng nhỏ là không có thật" - diễn viên Kinh Quốc chia sẻ.

Nhân viên giới thiệu của “viện giảm béo” Dr Jang Sung Su dẫn khách lên lầu 2 tòa nhà ở đường Phổ Quang, TP HCM gặp bác sĩ tư vấn

Chúng tôi click vào trang Facebook có video quảng cáo tên "viện giảm béo" và "chuyên gia hủy mỡ"…, ngay lập tức nhận được tin nhắn của một người phụ nữ giới thiệu tên Angel Hoa - trợ lý bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ quốc tế chuyên khoa giảm béo Dr Jang Sung Su trên đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM. "Trợ lý bác sĩ" sau đó cho người liên hệ với chúng tôi để điều xe đưa rước đến gặp trực tiếp bác sĩ chuyên môn. Đến chiều, chúng tôi được một nam thanh niên mặc áo bảo vệ dùng xe máy đón từ góc đường Phổ Quang đến tòa nhà Harvard cũng nằm đường Phổ Quang. Đến nơi, chúng tôi được một nữ nhân viên yêu cầu thay quần áo, lấy thông tin về sức khỏe, chiều cao, cân nặng… mà không cần khám thực tế. Chúng tôi vào phòng ngồi được khoảng 10 phút thì một thanh niên khá trẻ tuổi mặc áo blouse đi vào giới thiệu tên Khoa, "bác sĩ" của viện giảm béo. "Nhìn cái bụng của anh là biết ngay người uống bia chuyên nghiệp rồi. Anh đang bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, chỉ số mỡ nội tạng quá cao. Anh uống thuốc ở bệnh viện không giảm được đâu, chỉ có chỗ em sử dụng công nghệ tiên tiến mới hạ mỡ nội tạng cho anh" - "bác sĩ" Khoa quả quyết. Nói rồi, "bác sĩ" Khoa lấy ra tờ giấy trắng A4 vẽ nguệch ngoạc phác đồ giảm béo thần tốc cho khách, đồng thời tư vấn về 2 liệu trình điều trị gồm gói bình thường như quảng cáo trên Facebook và gói VIP đang được những người nổi tiếng áp dụng. Phương pháp giảm béo theo như quảng cáo của thương hiệu Dr Jang Sung Su là kiểu điều trị 1 máy đánh tan mỡ nội tạng chỉ 60 phút mà không sưng, không xâm lấn, không cần ăn kiêng… Toàn bộ mỡ nội tạng sẽ được đào thải bằng đường nước tiểu, phân và mồ hôi. "Anh làm xong về nhà đi vệ sinh thấy váng xuất hiện trong nước màu vàng, đen… đó là mỡ nội tạng tích tụ ở gan, thận được đào thải. Chỉ cần vài tháng sau, mỡ nội tạng tự đào thải hết và anh sẽ có thân hình thon gọn như tuổi đôi mươi" - "bác sĩ" Khoa luyên thuyên.

Đến thì dễ, về thì khó

Thấy chúng tôi xiêu lòng, "bác sĩ" Khoa bắt đầu lật sang tờ giấy A4 khác để tư vấn gói giảm cân VIP hơn. "Bác sĩ" Khoa cho hay liệu trình giảm cân mà các nghệ sĩ quảng cáo có tên Dr Jang Sung Su đã giảm giá nhưng hiệu quả của nó còn thua xa gói VIP ở đây. Gói VIP này được 2 máy giảm béo công nghệ tiên tiến hỗ trợ, khách được bảo hành vóc dáng đến 5 năm. "Bác sĩ" Khoa quảng cáo công nghệ này sử dụng năng lượng sóng siêu âm hội tụ để phân tách tế bào cứng rắn sang lỏng giúp làm chắc vùng da điều trị. Kết hợp với cách điều trị ở liệu trình 1, người béo phì cũng sẽ lấy lại được vóc dáng như mong muốn. "Máy này đặt vào vùng nào thì mỡ đều tan chảy hết, mỡ nội tạng lâu năm cũng không ngoại lệ. Giá mỗi lần đặt máy là 20 triệu đồng nha anh trai! Anh có mỡ nội tạng nhiều, tích tụ lâu năm ở nhiều vùng, đặt 2 máy tầm 40 triệu đồng là hết sạch" - "bác sĩ" Khoa dẫn dụ.

Hồ sơ khám trước khi thực hiện liệu trình giảm mỡ nội tạng được “bác sĩ” tên Khoa lập cho khách

Chúng tôi lấy lý do bận công việc rồi hẹn dịp khác lên giảm cân, "bác sĩ" Khoa tỏ vẻ không vui: "Không được, em tư vấn cho anh nãy giờ và chuẩn bị ê-kíp làm cho anh rồi. Anh thử làm 1 liệu trình cũng được, không bao nhiêu tiền đâu. Làm ít phút cũng được mà". Thấy chúng tôi vẫn không đồng ý, "bác sĩ" Khoa và nữ nhân viên liền năn nỉ viết giấy đặt cọc tiền để giữ chỗ. Chúng tôi buộc phải chuyển 500.000 đồng tiền cọc vào tài khoản ngân hàng cá nhân của cô nhân viên.

Cũng từ thông tin nữ "trợ lý bác sĩ" quảng cáo về công nghệ giảm béo Dr Jang Sung Su trên Facebook, chúng tôi tìm đến "viện giảm béo" Salomon trên đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP HCM. Chúng tôi được một số nhân viên nữ niềm nở tiếp đón rồi giới thiệu vào phòng riêng để gặp bác sĩ tư vấn. Ít phút sau, một cô gái trẻ mặc áo blouse đi vào giới thiệu là "bác sĩ" từng tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP HCM nhưng hỏi ra thì người này không biết địa chỉ trường ở đâu, học khóa mấy. Sau khi hỏi về tình hình sức khỏe, cô gái bắt đầu "khua tay múa mép" phán: "Mỡ nội tạng anh quá nhiều sẽ tích vào gan, thận, gây đau lưng vì cột sống bị ép ra phía trước. Bây giờ anh nên thực hiện giảm béo để cơ thể đào thải bớt mỡ, giảm đau lưng…". "Bác sĩ" này còn khoe trung tâm đang sử dụng máy giảm cân công nghệ tiên tiến nhất của nước ngoài, số 1 Việt Nam. Chỉ cần liệu trình 30 - 60 phút, khách hàng sẽ thấy mỡ nội tạng được phân lỏng và đào thải ra theo đường nước tiểu, mồ hôi… Như để tạo sự tin tưởng, vừa ngớt lời, cô "bác sĩ" này đưa cho chúng tôi xem đoạn video xuất hiện váng màu như dầu ăn loang lổ ở bồn cầu vệ sinh và khẳng định đây là mỡ nội tạng của khách thải ra sau khi được can thiệp giảm cân.

Giống như các nơi khác, khi chúng tôi hẹn dịp khác sẽ quay lại, cô "bác sĩ" và nhân viên liền cản lại, năn nỉ đặt cọc tiền vì đang có chương trình giảm giá từ 10 triệu đồng còn 1,5 triệu đồng. Chúng tôi vẫn cương quyết không làm thì "bác sĩ" và nhân viên tỏ vẻ bực tức, kéo tay nhau bỏ đi.

Ám ảnh

Ngày hôm sau, chúng tôi đến "phòng khám giảm mỡ công nghệ cao" có tên Bon Boz trên đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Tiếp chúng tôi là cô nhân viên xinh đẹp với những lời khuyên, chỉ dẫn và giới thiệu về công nghệ mới chỉ có duy nhất ở đây và "chốt hạ" bằng câu đóng tiền gấp vì chương trình đang có khuyến mãi. Để trải nghiệm cảm giác giảm cân thần tốc, chúng tôi bấm bụng đóng 800.000 đồng như yêu cầu để được đưa vào phòng giảm cân đặc biệt. Vào trong, chúng tôi được yêu cầu nằm lên chiếc giường nhỏ, xung quanh có 2 cô gái trẻ đang túc trực sẵn. Hai cô gái không ngừng khuyên tôi đóng đủ 6 triệu đồng cho 5 liệu trình giảm cân. Chúng tôi không đồng ý, 2 cô gái dùng máy chà xát không thương tiếc vào vùng bụng, lật tới lật lui và quảng cáo đây là công nghệ tiên tiến đang thực hiện. Sau gần 2 giờ bị vần vò đủ thứ, họ tuyên bố vòng bụng chúng tôi đã giảm. Chúng tôi không hiểu lý do vì sao mỡ bụng của mình lại tan nhanh đến vậy nên yêu cầu 2 cô gái trẻ đo lại vòng bụng. Hai cô gái liền dùng thước dây siết chặt bụng đau điếng, cộng thêm việc chưa ăn uống gì, không biết vòng bụng chúng tôi có giảm thiệt hay không(?!). Trải nghiệm giảm cân khiến chúng tôi bị ám ảnh, đau bụng nguyên cả tuần không ăn uống gì được. Sau đó, nhân viên của phòng khám nhiều lần nhắc đến để thực hiện liệu trình giảm cân thần tốc, song chúng tôi không dám đến.

Sau khi được trải nghiệm, chúng tôi được nhân viên phòng khám Bon Boz thông báo vòng bụng đã giảm mỡ

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-10

Bất ngờ đóng cửa, biến mất không dấu vết Cũng từ thông tin quảng cáo, chúng tôi tìm đến cơ sở thẩm mỹ Dr Hà & Phương trên đường Cao Thắng, TP HCM để xóa nếp nhăn, rãnh cười. Sau khi chuyển 6 triệu đồng, cô gái trẻ cho biết sẽ làm liệu trình trong vòng 2-3 giờ rồi dẫn vào phòng. Đầu tiên, họ thoa gì đó lên khuôn mặt chúng tôi, bảo rằng đó là collagen, úp một thứ như cái hộp lên trong vòng nửa giờ. Họ tiếp tục đẩy 2 cái máy vào, chà xát lên mặt chúng tôi trong vòng 10 phút và cho rằng đây là phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao để điều trị nhiều tình trạng khác nhau, trong đó có rãnh cười. Để nâng khuôn mặt và làm săn chắc cấu trúc nền của da, cải thiện vùng da chảy xệ quanh rãnh cười..., họ bắt chúng tôi nằm thêm 20 phút để dán băng keo lên mặt, yêu cầu cười để chụp ảnh rồi đi về. Bất ngờ là sau đó thì chúng tôi nhận được tin nhắn, cơ sở đã đóng cửa và họ xóa kết bạn với chúng tôi một cách phũ phàng.



