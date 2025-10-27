VIDEO GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Khiếp sợ công nghệ đánh tan mỡ bụng thần tốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

VIDEO GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Khiếp sợ công nghệ đánh tan mỡ bụng thần tốc

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Được nghe "bác sĩ" tư vấn và trải nghiệm thực tế, chúng tôi không khỏi khiếp sợ về công nghệ được quảng cáo đánh tan mỡ thần tốc...

Làn sóng quảng cáo "giảm béo thần tốc" đang cuốn phăng tiền bạc và sức khỏe của nhiều người. Báo Người Lao Động đã thâm nhập và phanh phui chiêu trò lừa đảo tinh vi tại các "viện giảm béo", nơi công nghệ được hô biến thành "phép màu" y học, còn khách hàng thì bị vần vò, ép đặt cọc.

Bác sĩ và nhân viên thay nhau tư vấn cho khách hàng

Hàng loạt video quảng cáo từ các "viện giảm béo" như Dr Dong Wan, Dr Jang Sung Su... đang gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, chính các nghệ sĩ như diễn viên Kinh Quốc thừa nhận, những video "siêu giảm béo" này đã được dàn dựng, cắt ghép.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến phòng khám được giới thiệu là "viện giảm béo" Dr Jang Sung Su (địa chỉ tại tòa nhà Harvard trên đường Phổ Quang, TP HCM). Tại đây, "bác sĩ" đã vẽ phác đồ, tư vấn liệu trình bình thường đang có chương trình giảm từ 10 triệu đồng còn 1,5 triệu đồng và gói VIP sử dụng 2 máy giảm béo công nghệ tiên tiến với giá 20 triệu đồng/lần đặt máy.

Tư vấn xong, "bác sĩ" và nhân viên ngay lập tức năn nỉ đặt cọc tiền để giữ chỗ, buộc phóng viên phải chuyển khoản 500.000 đồng vào tài khoản cá nhân của cô nhân viên.

Tại "viện giảm béo" Salomon trên đường 3 tháng 2, TP HCM, một cô gái trẻ tự giới thiệu là "bác sĩ Đại học Y Dược" rồi vô tư hướng dẫn cho khách. Vẫn chiêu bài cũ, khi chúng tôi hẹn lần sau quay lại thì cô "bác sĩ" và nhân viên năn nỉ đặt cọc tiền vì chương trình đang được giảm giá từ 10 triệu đồng còn 1,5 triệu đồng/liệu trình giảm béo.

Đáng sợ nhất là trải nghiệm tại phòng khám Bon Boz trên đường Võ Văn Tần, TP HCM. Phóng viên đóng 800.000 đồng để thử liệu trình giảm cân, sau gần 2 giờ bị nhân viên dùng máy chà xát vào bụng, chúng tôi được thông báo vòng bụng đã giảm hẳn.


Tin liên quan

Loạt điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Giật mình công nghệ lọc máu, thuốc tiêm giảm cân

Loạt điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Giật mình công nghệ lọc máu, thuốc tiêm giảm cân

(NLĐO) - Những lời quảng cáo, tư vấn của bác sĩ về công nghệ lọc máu, quy trình thuốc tiêm giảm cân khiến chúng tôi không khỏi rùng mình

Đón xem loạt điều tra trên Báo Người Lao Động: GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ

(NLĐO) - Trong quá trình điều tra, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và ớn lạnh khi nghe bác sĩ thẩm mỹ tư vấn về quy trình lọc máu, tiêm thuốc tan mỡ...

Nhồi máu cơ tim cấp mà tưởng đau ngực bình thường

(NLĐO) - Bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, nghĩ là cơn mệt bình thường, người đàn ông cố nằm nghỉ nhưng không đỡ đau nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu

làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ Bộ Y tế giảm béo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo