Bộ Y tế lên tiếng sau "điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ" của Báo Người Lao Động

Ngày 27-10, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của báo và đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM vào cuộc xác minh, kiểm tra những vi phạm tại bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám, cơ sở thẩm mỹ để xử lý nghiêm theo quy định.



Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế DNA tư vấn quy trình lọc máu cho phóng viên Báo Người Lao Động tại bệnh viện

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, không bao che hay dung túng cho các trường hợp vi phạm" - ông Đức khẳng định.

Trong loạt bài điều tra về Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ, Báo Người Lao Động đã phanh phui góc khuất tại một số bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám khi họ "vẽ" các dịch vụ y tế không được cấp phép, từ lọc máu giá hàng trăm triệu đến tiêm thuốc giảm cân, đẩy nhiều nạn nhân vào cảnh tiền mất tật mang.

Nhân viên Bệnh viện JT Angel "vẽ" nhiều loại dịch vụ làm đẹp cho khách

Ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo, khẳng định kỹ thuật lọc máu (thải độc máu) không có trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép cho cơ sở thẩm mỹ. Ghi nhận cho thấy BV Quốc tế DNA (từng bị xử phạt vì quảng cáo lọc máu giảm đột quỵ) trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TP HCM, vẫn vô tư quảng cáo, tư vấn và phương pháp lọc máu.

Bác sĩ Phòng khám Vanity tư vấn về thuốc giảm mỡ nội tạng cho khách

Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện tình trạng "moi tiền" dịch vụ của nhân viên Bệnh viện JT Angel nằm trên đường An Dương Vương, TP HCM. Bệnh viện thẩm mỹ này đang bị một nữ nạn nhân tố cáo sử dụng bác sĩ không đúng chuyên môn khiến bà bị hư mắt.

Đáng nói, Phòng khám Vanity nằm trên đường Hai Bà Trưng còn quảng cáo, tư vấn tiêm thuốc giảm béo, tan mỡ có tên Wegovy, dù theo Sở Y tế TP HCM thuốc này chưa được cấp phép.



