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Thời sự

Góc khuất vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm khiến một người tử vong

CA LINH - HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tại Vĩnh Long phát hiện một thi thể nghi là cụ ông bị tai biến không thể thoát thân trong đám cháy lớn.

Ngày 8-6, Công an xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm khiến một người tử vong.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 42 phút cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội tại cửa hàng văn phòng phẩm thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy ở ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại nên trình báo công an.

Cháy văn phòng phẩm Vĩnh Long: Cụ ông bị tai biến mắc kẹt bên trong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy

Nhận tin báo, Công an xã Bình Đại đã lập tức triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực 11, 12, 13 thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Do cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy vở, văn phòng phẩm nên ngọn lửa bùng phát nhanh.

Các chiến sĩ PCCC đã triển khai nhiều mũi phun nước cô lập đám cháy, ngăn không cho lan sang các nhà dân liền kề. Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng đã phát hiện một thi thể nghi là ông Trần Ngọc T. (SN 1944). Ông T. bị bệnh tai biến, nằm một chỗ nhiều năm nay nên khi hỏa hoạn xảy ra đã không thể tự tháo chạy. Về tài sản, vụ cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ cửa hàng văn phòng phẩm cùng các tài sản bên trong.

Nghi phạm phóng hỏa được xác định là Trần Ngọc L. (SN 1973; ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long), là con của chủ nhà. Do có mâu thuẫn, tranh chấp tài sản với gia đình, trong khi cơ quan chức năng dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự vào ngày 15-6, L. đã có hành vi phóng hỏa đốt nhà.

Hiện, Công an xã Bình Đại đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

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