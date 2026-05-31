Cháy lớn kho phế liệu ở Tây Ninh, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cháy lớn kho phế liệu ở Tây Ninh, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Kho phế liệu ven Quốc lộ 1 ở Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang tiệm sửa xe máy, gây thiệt hại nặng

Chiều 31-5, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa phế liệu ven Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi và đe dọa các công trình lân cận.

Hỏa hoạn thiêu rụi kho phế liệu ở Tây Ninh

Theo thông tin từ Công an xã Nhựt Tảo, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an, dân quân địa phương vẫn đang phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương khống chế đám cháy.

Cháy kho phế liệu Tây Ninh gây thiệt hại nặng , lửa lan sang tiệm sửa xe máy - Ảnh 1.

Cột khói đen cao hàng chục mét từ vụ cháy kho phế liệu ven Quốc lộ 1. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Khoảng 16 giờ 50 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong kho phế liệu có diện tích hàng trăm m2 nằm sát Quốc lộ 1. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, gặp thời điểm gió lớn nên lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tài sản cùng lượng lớn phế liệu bên trong kho bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đám cháy sau đó lan sang một tiệm sửa xe máy nằm kế bên, khiến khu vực phía sau cơ sở này bốc cháy. Nhiều hộ dân xung quanh phải khẩn trương di chuyển tài sản ra nơi an toàn nhằm tránh thiệt hại.

Cháy kho phế liệu Tây Ninh gây thiệt hại nặng , lửa lan sang tiệm sửa xe máy - Ảnh 2.

Vụ cháy thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung dọc Quốc lộ 1 theo dõi công tác chữa cháy. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Người dân địa phương đã sử dụng nước và các dụng cụ chữa cháy thô sơ để ứng cứu ban đầu nhưng bất thành do lửa quá lớn, nhiệt lượng tỏa ra cao và khói đen dày đặc.

Hơn 10 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng triển khai nhiều hướng phun nước để ngăn cháy lan sang khu dân cư và những công trình lân cận, đồng thời tiếp cận khu vực cháy lớn nhằm khống chế ngọn lửa.

Theo chính quyền địa phương, kho phế liệu do một phụ nữ từ nơi khác đến thuê mặt bằng để thu mua và tập kết phế liệu. Bên trong kho chứa số lượng lớn hàng hóa, vật dụng cũ và các loại vật liệu dễ bắt lửa.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Tin liên quan

CSGT tỉnh Tây Ninh lưu ý nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 4 người chết trong 1 ngày

(NLĐO)- Chỉ trong 1 ngày, 2 vụ tai nạn liên quan xe tải, xe container ở Tây Ninh làm 4 người chết, CSGT cảnh báo hành vi tạt đầu xe cực kỳ nguy hiểm

Công an Tây Ninh nói gì về hàng trăm người gốc Việt từ Biển Hồ chưa được cấp căn cước?

(NLĐO)- Hơn 10 năm về từ Biển Hồ Campuchia, hàng trăm người gốc Việt ở Tây Ninh vẫn chưa được cấp căn cước, cuộc sống gặp nhiều khó khăn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh, 2 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Va chạm với xe container tại vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

tỉnh Tây Ninh cứu nạn, cứu hộ lửa thiêu rụi cháy dữ dội xe chữa cháy Quốc lộ 1 lực lượng cảnh sát cảnh sát phòng cháy chữa cháy cháy bãi phế liệu công tác chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo