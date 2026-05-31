Cháy lớn kho phế liệu ở Tây Ninh, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

Chiều 31-5, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa phế liệu ven Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi và đe dọa các công trình lân cận.

Hỏa hoạn thiêu rụi kho phế liệu ở Tây Ninh

Theo thông tin từ Công an xã Nhựt Tảo, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an, dân quân địa phương vẫn đang phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương khống chế đám cháy.

Cột khói đen cao hàng chục mét từ vụ cháy kho phế liệu ven Quốc lộ 1. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Khoảng 16 giờ 50 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong kho phế liệu có diện tích hàng trăm m2 nằm sát Quốc lộ 1. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, gặp thời điểm gió lớn nên lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tài sản cùng lượng lớn phế liệu bên trong kho bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đám cháy sau đó lan sang một tiệm sửa xe máy nằm kế bên, khiến khu vực phía sau cơ sở này bốc cháy. Nhiều hộ dân xung quanh phải khẩn trương di chuyển tài sản ra nơi an toàn nhằm tránh thiệt hại.

Vụ cháy thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung dọc Quốc lộ 1 theo dõi công tác chữa cháy. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Người dân địa phương đã sử dụng nước và các dụng cụ chữa cháy thô sơ để ứng cứu ban đầu nhưng bất thành do lửa quá lớn, nhiệt lượng tỏa ra cao và khói đen dày đặc.

Hơn 10 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng triển khai nhiều hướng phun nước để ngăn cháy lan sang khu dân cư và những công trình lân cận, đồng thời tiếp cận khu vực cháy lớn nhằm khống chế ngọn lửa.

Theo chính quyền địa phương, kho phế liệu do một phụ nữ từ nơi khác đến thuê mặt bằng để thu mua và tập kết phế liệu. Bên trong kho chứa số lượng lớn hàng hóa, vật dụng cũ và các loại vật liệu dễ bắt lửa.



Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.