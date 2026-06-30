Góc ký ức bóng đá

Bắt đầu từ Euro 1996, trải dài theo các kỳ World Cup 1998, Euro 2000, World Cup 2002... cho đến lần sau cùng là World Cup 2018, cứ mỗi khi trái bóng lăn trên sân cỏ châu Âu và thế giới, Tòa soạn Báo Người Lao Động lại sáng đèn thâu đêm trong gần một tháng trời.

Một phụ trương ban đầu chỉ 8 trang, có lúc lên đến 16 trang, ngồn ngộn thông tin nóng hổi được thực hiện đồng thời với 2-4 trang thể thao báo in hằng ngày để kịp đến tay bạn đọc vào mỗi buổi sáng. Ê-kíp phóng viên thực hiện Tin nhanh lúc này không còn khép kín trong khối nhân sự Ban Thể thao, mà còn chào đón nhiều cây bút thuộc mọi lĩnh vực, kể cả nhà văn, nhà nghiên cứu lẫn nhà giáo, miễn yêu bóng đá và sẵn sàng để con tim hòa nhịp với đường lăn quả bóng trong khoảng một tháng của từng sự kiện Euro, World Cup.

Báo Người Lao Động gia nhập mặt trận làm "Tin nhanh World Cup" (hoặc Euro) khá muộn so với một số tòa soạn đồng nghiệp. Tuy vậy, nhờ hiệu quả từ bước khởi đầu quan trọng với phụ trương "Euro 1996" đẹp, hình ảnh bản quyền sắc sảo, thông tin ngồn ngộn và nhanh, Ban Biên tập và Tòa soạn báo quyết định không đứng bên ngoài cuộc đua làm phụ trương "Tin nhanh bóng đá".

Đó là thời kỳ internet còn rất hiếm hoi. Điện thoại thông minh chưa xuất hiện, mạng xã hội càng là khái niệm xa lạ.

Muốn có thông tin nhanh nhất, phóng viên phải căng tai nghe các bản tin tiếng Anh của Reuters, AFP, AP phát qua đường truyền quốc tế, vừa nghe vừa ghi chép, dịch ngay tại chỗ rồi viết thành bản tin. Những đoạn âm thanh đôi khi bị rè vì tín hiệu kém, người viết phải tập trung cao độ để không bỏ sót chi tiết nào.

Hình ảnh cũng là cả một câu chuyện. Không có kho ảnh trực tuyến hay hệ thống truyền dữ liệu tốc độ cao như bây giờ, nhiều bức ảnh đăng trên phụ trương được chụp trực tiếp từ màn hình tivi bằng máy ảnh, sau đó xử lý rồi đưa vào chế bản. Chất lượng không thể sánh với ngày nay nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận được không khí nóng bỏng của từng trận đấu.

Áp lực lớn nhất là thời gian. Khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu vang lên, cả dây chuyền - từ phóng viên, biên tập viên, họa sĩ trình bày, kỹ thuật chế bản đến nhà in - cùng nhau chạy đua. Chỉ cần chậm vài chục phút, hàng chục nghìn bản phụ trương sẽ không thể đến tay bạn đọc lúc mờ sáng. Anh em phóng viên thức trắng hàng đêm xem và viết bóng đá, mắt hõm sâu, người gầy rộc song vui vì vừa được xem các trận cầu đỉnh cao vừa có thêm khoản thu nhập đáng kể.

Vào mùa World Cup 1998, báo chí ở Việt Nam tham gia làm "Tin nhanh bóng đá" đạt con số kỷ lục với gần 20 ấn phẩm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt, "Tin nhanh World Cup 1998" của Báo Người Lao Động trụ vững trên thị trường với số lượng phát hành khả quan do nội dung phong phú, trình bày ấn tượng.