Thể thao

Hai đại diện TP HCM: Nhọc nhằn tìm lại hào quang xưa

TƯỜNG PHƯỚC

Hai đại diện TP HCM là CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM (Becamex Bình Dương cũ) đang trải qua mùa giải đầy biến động

Mùa giải V-League 2025-2026, Công an TP HCM và Becamex TP HCM đều khởi đầu với kỳ vọng cao nhưng nhanh chóng rơi vào phong độ trồi sụt, dẫn đến quyết định thay HLV trưởng khi giải đấu chưa kết thúc.

Cơ hội ở Cúp Quốc gia

CLB Công an TP HCM được tái lập với tham vọng lớn ở mùa giải 2025-2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức cùng dàn cầu thủ chất lượng chuyên môn cao như Tiến Linh, Huy Toàn, Patrik Lê Giang, Quang Hùng…, đội đã trụ vững trong top 4 bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026.

Nhọc nhằn tìm lại hào quang xưa - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM (giữa) phải chia tay HLV Lê Huỳnh Đức khi mùa giải 2025-2026 gần khép lại .(Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

Thậm chí, sau khi chiêu mộ thêm các chân sút Việt kiều Khoa Ngô, Williams Lee và ngoại binh Raphael Schorr Utzig ở đầu giai đoạn lượt về, người hâm mộ kỳ vọng đội nhà có thể lọt vào top 3 chung cuộc. Tuy nhiên, Công an TP HCM bất ngờ sa sút phong độ, hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở, hàng công thiếu sắc bén và khả năng chuyển trạng thái kém. Với thành tích thua 4 trong 5 trận gần nhất, ban lãnh đạo đội bóng đã phải chia tay HLV Lê Huỳnh Đức vào đầu tháng 5-2026. Trợ lý Phùng Thanh Phương tạm quyền dẫn dắt Công an TP HCM đến hết mùa.

Hiện đội đang ở vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng, với khoảng cách lên đến 10 điểm so với top 3 sau 21 vòng đấu, CLB Công an TP HCM gần như hết cơ hội đua tranh danh hiệu V-League mùa này. 

Nhưng ở sân chơi Cúp Quốc gia, đội chủ sân Thống Nhất đã tiến vào đến bán kết, đây là cơ hội còn lại của CLB Công an TP HCM ở mùa giải năm nay để thoát cảnh "trắng tay" khi mùa giải 2025-2026 khép lại.

Thiếu ổn định trong lối chơi

Tương tự, Becamex TP HCM cũng chìm trong khủng hoảng. Đội bóng từng là thế lực một thời bóng đá Việt Nam, song lại liên tục thay đổi HLV trưởng ở V-League mùa này. Chỉ sau 6 vòng đấu đầu tiên, HLV Nguyễn Anh Đức phải rời ghế vì áp lực sau chuỗi kết quả kém cỏi. Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh phải kiêm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, sau khi đội chủ sân Gò Đậu bổ nhiệm HLV Nobuhiro Ueno (Nhật Bản) tiếp quản từ vòng đấu thứ 12.

Sự xáo trộn liên tục trên băng ghế huấn luyện cũng khiến đội bóng dần đánh mất bản sắc, chất kết dính dần mất tác dụng trên sân đấu lẫn trong "phòng thay đồ". Phong độ của Becamex TP HCM ngày càng sa sút, thường xuyên nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng và phải chật vật tích lũy điểm số để có thể trụ hạng thành công.

Sự thiếu ổn định trong lối chơi và tinh thần chiến đấu khiến Becamex TP HCM đang tạm xếp thứ 12/14 đội sau 21 vòng đấu, chỉ hơn 2 đội cuối bảng 7 điểm. 

ới khoảng cách điểm chưa đủ an toàn này, Becamex TP HCM vẫn có nguy cơ rớt hạng nếu không cải thiện phong độ, thành tích thi đấu ở 5 vòng còn lại. 

Xây dựng mối quan hệ tin cậy

Theo các nhà chuyên môn, 2 đội bóng TP HCM dù có nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất tốt nhưng lại thiếu sự gắn kết và ổn định trong quá trình thi đấu. Trong đó, việc thay liên tục HLV là một trong những nguyên nhân đã làm gián đoạn quá trình xây dựng chiến thuật, làm mất đi sự ổn định của đội bóng.

Hai đội bóng TP HCM cần sớm tập trung vào việc tăng hiệu quả thi đấu, thay đổi đấu pháp chiến thuật để phù hợp với từng đối thủ. Xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa các cầu thủ và HLV để các cầu thủ có thể phát huy tối đa khả năng của mình.

Nhọc nhằn tìm lại hào quang xưa - Ảnh 2.


