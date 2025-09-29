Góc nhìn của luật sư về vụ "nhảy lên bàn" để giật phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Góc nhìn của luật sư về vụ "nhảy lên bàn" để giật phiếu mua căn hộ ở phường Bình Dương

Anh Vũ

(NLĐO) - Cả 10 người đã chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh, mục đích để mua căn hộ dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội vừa lan truyền cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM.

img

Cảnh giật, chen lấn lấy phiếu mua căn hộ.

Sự kiện mở bán dự án diễn ra trong hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ phiếu cọc màu xanh và nhiều người khác cùng giơ tay ra để giật lấy giật để nhưng không được.

Đỉnh điểm là hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Có thể xử lý như thế nào?

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, nhìn nhận trước hết, cần khẳng định rằng hành vi chen lấn, xô đẩy, giành giật trong các sự kiện như trong trường hợp trên là biểu hiện thiếu văn minh, không phù hợp với chuẩn mực ứng xử nơi công cộng và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Hành vi có tính chất "quá khích" như nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành hoàn toàn có khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "gây mất trật tự công cộng" hoặc "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, trong trường hợp nếu xác định được cảnh chen lấn, xô đẩy được dàn dựng nhằm mục đích tạo ấn tượng giả rằng sản phẩm được săn đón, có nhu cầu cực lớn, khiến khách hàng hiểu nhầm về tính khan hiếm, nhu cầu tiêu thụ, thì có thể bị xem là quảng cáo không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn theo Khoản 5, Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP với mức phạt có thể lên đến 160 triệu đồng (đối với tổ chức).

Sáng 29-9, chủ đầu tư dự án thương mại liên quan clip trên cho biết vào ngày 28-9, sự kiện ra mắt dự án của công ty đã thu hút hơn 950 lượt người tham dự, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Đoạn clip chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi bất ngờ xảy ra tình huống nhóm người tham gia sự kiện cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ.

"Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã được triển khai tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình. Với tiêu chí an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, tình huống đã nhanh chóng được kiểm soát, xử lý kịp thời và sự kiện tiếp tục diễn ra bình thường trong bầu không khí trật tự, ổn định và có nề nếp" - thông báo nêu.

Tin liên quan

Cảnh sát đang xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM

Cảnh sát đang xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM

(NLĐO) - Người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường bị người dân ghi lại đăng mạng xã hội.

Phân định pháp lý vụ vỡ hụi số tiền "khủng" ở TP HCM

(NLĐO) - Khi nghe thông tin chủ hụi "không ổn", nhiều hụi viên đã tìm đến chủ hụi giải quyết.

Tình huống pháp lý vụ cho thuê ô tô rồi bị "luộc đồ" gây xôn xao cộng đồng mạng

(NLĐO) - Người chủ cho thuê ô tô đăng tải video cho biết mình cho khách thuê nhưng bị "luộc đồ", chủ xe bắt tại trận.

mua căn hộ Pháp lý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo