Phạt nguội hơn 1.000 ô tô đỗ sai quy định quanh sân bay Tân Sơn Nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phạt nguội hơn 1.000 ô tô đỗ sai quy định quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là các taxi đỗ sai quy định xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Liên quan thông tin "taxi đỗ xe tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất", ngày 17-12, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử phạt 1.300 ô tô đỗ sai quy định.

- Ảnh 1.

Nhiều ô tô đỗ sai quy định trên đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM

Theo đó, từ ngày 12-12 đến nay, lực lượng CSGT đã lập biên bản trực tiếp 150 trường hợp, ghi hình phạt nguội 1.150 trường hợp.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là các taxi đậu đỗ sai quy định.

Trước đó, phản ánh tới Báo Người Lao Động, người dân khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cho biết tình trạng ô tô dừng, đỗ tràn lan, sai quy định ở đường Đặng Văn Sâm, Bạch Đằng B,...  phường Tân Sơn Hòa đã lâu nhưng chưa được xử lý.

Theo ghi nhận ngày 16-12, đường Đặng Văn Sâm có biển báo "Cấm đỗ xe từ 6 - 22 giờ". Dù vậy, ô tô, taxi đến đây rồi bật xi-nhan để đỗ xe hàng giờ liền. Tình trạng này khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể.

Các ô tô chủ yếu của các hãng taxi đậu chờ đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dù cơ quan chức năng đã đặt rất nhiều biển cấm đỗ xe, tuy nhiên tài xế taxi vẫn đậu bất chấp.

Tin liên quan

Taxi đỗ xe tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Taxi đỗ xe tràn lan xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO) - Hàng chục taxi đã đỗ xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, bất chấp thời gian và biển "Cấm đỗ xe từ 6- 22 giờ".

Bãi đỗ xe gầm cầu Trần Thị Lý vẫn bất chấp tối hậu thư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

(NLĐO) - Bãi đỗ xe tạm dưới gầm cầu Trần Thị Lý vẫn không di dời, buộc chính quyền phường An Hải tiếp tục ra thông báo chấm dứt hoạt động từ ngày 22-11.

Đà Nẵng: Lệnh tháo dỡ vô hiệu, bãi đỗ xe vẫn án ngữ dưới gầm cầu Trần Thị Lý

(NLĐO) – Gần 2 tháng sau hạn chót tháo dỡ, bãi đỗ xe dưới gầm cầu Trần Thị Lý vẫn hoạt động nhộn nhịp

Đỗ xe sai quy định SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo