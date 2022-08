Đây là nội dung chính trong văn bản của Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (nộp hồ sơ đề nghị chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021) nhưng chưa được chi trả.



Báo cáo tình hình hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 (gói 38.000 tỉ đồng), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho hay đến ngày 31-3-2022, có trên 346.000 doanh nghiệp, tương ứng với 11,47 triệu lao động được điều chỉnh giảm đóng BHTN với số tiền khoảng 4.426 tỉ đồng. Trong quá trình xây dựng chính sách do chưa xác định rõ đối tượng tại các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập trong cơ quan nhà nước, sau ngày 31-12-2021 vẫn còn hơn 414.000 NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng hạn, nhưng chưa được chi trả khoảng 1.155 tỉ đồng. Nguyên nhân là hồ sơ đề nghị vào hạn chót (ngày 20-12-2021), quá trình đóng BHTN của nhiều người phức tạp, nhân thân của NLĐ cần xác minh thêm, sai thông tin số tài khoản ngân hàng…

Nếu tiếp tục chi trả cho NLĐ đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định với số tiền khoảng 1.155 tỉ đồng thì kết dư Quỹ BHTN vẫn bảo đảm an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi BHTN năm 2021.

Dư luận xã hội và NLĐ rất quan tâm đến đề nghị này, tin tưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, chấp thuận. Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH và thực tế phòng chống dịch Covid-19 hai năm qua cho thấy sự trễ hạn của một số hồ sơ là do nhiều lý do, tác động khách quan, nhất là thời hạn yêu cầu ngắn, các khâu thủ tục khó thực hiện trong hoàn cảnh các địa phương căng mình chống dịch, việc đi lại và làm các thủ tục không phải dễ dàng… Do đó, đề xuất chi trả bổ sung 1.155 tỉ đồng cho 414.000 NLĐ là thể hiện sự quan tâm thấu đáo tới hoàn cảnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của NLĐ; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ NLĐ đã kiên cường phòng chống dịch và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Việc này cũng thể hiện lẽ công bằng, bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng và đề cao nguyên tắc chia sẻ của chính sách BHTN; tạo sự công bằng tương đối giữa những NLĐ thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã tuân thủ đúng các quy định của chính sách hỗ trợ.

BHXH là trụ đỡ quan trọng của chính sách an sinh quốc gia, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho NLĐ khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm cũng như khi đến tuổi già không còn khả năng lao động. Việc chi trả bổ sung từ Quỹ BHTN cho NLĐ thể hiện rõ quan điểm tiến bộ, quan tâm chăm sóc đối tượng NLĐ trong thời gian chống chọi với đại dịch, chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

NLĐ làm công ăn lương, đồng tiền họ làm ra, nhận lại đều là mồ hôi nước mắt. Họ quý từng đồng tiền của lao động chân chính, của tình người nhân hậu, của sự quan tâm, hỗ trợ họ đúng lúc, đúng người. Điều đó luôn có ý nghĩa lớn lao, giá trị vững bền.