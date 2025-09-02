Google Play thúc đẩy sáng tạo và xuất khẩu công nghệ qua bộ sưu tập “Made in Vietnam”

Google cũng giới thiệu nhà phát triển game hàng đầu của Việt Nam, những người đang mang sức sáng tạo của mình phục vụ người dùng tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Đây là sáng kiến thể hiện cam kết của Google trong việc hỗ trợ cộng đồng lập trình viên địa phương và thúc đẩy ngành xuất khẩu công nghệ giá trị cao.

Google Play ra mắt Bộ sưu tập “Made in Vietnam”, thúc đẩy sự sáng tạo của các nhà phát triển game trong nước

Bộ sưu tập sẽ xuất hiện trên trang chủ Google Play Games từ ngày 2-9-2025, bao gồm những tựa game được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh sự sáng tạo đa dạng của các studio Việt. Người dùng có thể khám phá các trò chơi giải đố nhẹ nhàng, game gợi nhớ văn hóa Việt trong phong cách hiện đại, hay các tựa bắn súng arcade kịch tính. Sáng tạo này đến từ nhiều tên tuổi nổi bật như Falcon Game Studio, VNG Games và Spirit Bomb, vốn được ghi nhận bởi tinh thần đổi mới và chất lượng vượt trội. Bộ sưu tập cũng sẽ được cập nhật thường xuyên để mang đến trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng game thủ.





Theo báo cáo của Public First năm 2024, các nhà phát triển Việt Nam đã ghi nhận 6,15 tỷ lượt tải ứng dụng, trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ quốc tế, mang lại 2 nghìn tỷ đồng doanh thu (78,6 triệu USD). Ứng dụng và game di động “Made in Vietnam” hiện chiếm 10,7% tổng lượt tải toàn cầu, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của sáng tạo Việt trên bản đồ công nghệ số.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (ABEI), nhận định: “Bộ sưu tập này không chỉ tôn vinh tài năng mà còn khẳng định sự đồng hành của Chính phủ và các đối tác công nghệ trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu công nghệ giá trị cao. Đây là nguồn cảm hứng cho thế hệ sáng tạo tiếp theo.”

Ông Kunal Soni, Giám đốc Quan hệ Đối tác và Hệ sinh thái Google Play khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Việc ra mắt ‘Made in Vietnam’ là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ các nhà phát triển Việt. Với công nghệ tiên tiến và sự đồng hành toàn diện, chúng tôi mong muốn đưa ứng dụng Việt tiếp cận khán giả toàn cầu và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.”

Với “Made in Vietnam”, Google Play không chỉ tạo cơ hội để các trò chơi Việt tiếp cận nhiều người dùng hơn, mà còn góp phần định vị Việt Nam như một quốc gia tiên phong trong xuất khẩu công nghệ số, nuôi dưỡng thế hệ sáng tạo mới và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.

Các trò chơi nổi bật trong Bộ sưu tập "Made in Vietnam" được Google hỗ trợ phát hành tại Việt Nam và phát hành toàn cầu, gồm có: Goods Puzzle - Sort Challenge; Cờ Cá Ngựa ZingPlay; Khu Vườn Trên Mây - Sky Garden; Screw Puzzle - Wood Nut & Bolt; Sky Champ - Sky Shooter; Dragon Wings - Space Shooter; 1945 Air Force - Airplane Games.



