Thời sự Chính trị

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Chính quyền số là "chìa khóa" đưa Thanh Hóa phát triển

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số là định hướng cốt lõi, xuyên suốt nhằm thực hiện mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển hiện đại

Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhiều vấn đề mới, quan trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Trụ cột cho giai đoạn phát triển mới

Trong đó, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là chủ trương mới, quan trọng trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, nhằm tận dụng tối đa những động lực phát triển không có trần giới hạn.

Chính quyền số: Chìa khóa đưa thanh hóa phát triển hiện đại trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Việc xác định ưu tiên này xuất phát từ tầm nhìn chiến lược đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi công nghệ số và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đảng khẳng định chỉ có đột phá mạnh mẽ trong những lĩnh vực này mới giúp Việt Nam bứt phá khỏi giới hạn tăng trưởng truyền thống.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Thanh Hóa, cho rằng việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột phát triển đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, mang tính đột phá trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên số.

Theo ông Bình, văn kiện nêu rõ quan điểm: "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực trung tâm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đó không chỉ là yêu cầu của thời đại mà còn là chìa khóa nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Việc coi chuyển đổi số là trụ cột cùng với KH-CN mở ra cơ hội to lớn để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần thúc đẩy quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Do đó, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xác định là khâu đột phá, động lực then chốt; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy công nghệ số và tri thức khoa học làm nền tảng; huy động mọi nguồn lực xã hội tạo bứt phá xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Chính quyền số: Chìa khóa đưa thanh hóa phát triển hiện đại trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng KH-CN tỉnh Thanh Hóa dịp Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Xuyên suốt định hướng cốt lõi này, những năm qua, Thanh Hóa hình thành nền tảng vững chắc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng GRDP và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đây là một trong những định hướng cốt lõi, xuyên suốt nhằm thực hiện mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2030.

Thanh Hóa vận hành chính quyền số với 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã thực hiện quản lý, điều hành trên môi trường mạng; cung cấp trên 80% dịch vụ công trực tuyến; hạ tầng mạng từng bước được hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Kinh tế số phát triển với tỉ trọng đóng góp kinh tế số trong tổng quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 15,6% (năm 2024); các ngành, lĩnh vực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Xã hội số giúp kỹ năng số của người dân ngày càng nâng cao, tỉ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 75%; mạng viễn thông, Internet băng thông rộng được phủ khắp các địa bàn dân cư.

Chìa khóa để đột phá mạnh mẽ

Để cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng để chuyển đổi số trở thành hơi thở của cuộc sống, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, trong những năm qua, Thanh Hóa đã ban hành hàng loạt chính sách mang tính định hướng mạnh mẽ. Đơn cử như Kế hoạch 266/KH-UBND cụ thể hóa việc hỗ trợ doanh nghiệp KH-CN; Kế hoạch 77/KH-UBND tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Gần đây nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 358/QĐ-HĐND về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách đột phá hỗ trợ phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chính quyền số: Chìa khóa đưa thanh hóa phát triển hiện đại trong kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đưa vào vận hành robot AI phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã

Với những kế hoạch, hướng đi cụ thể này, Sở KH-CN tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng dự thảo nhằm hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; hỗ trợ thúc đẩy hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus).

Đặc biệt, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp KH-CN gồm tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Điều kiện, là doanh nghiệp này được cơ quan có thẩm quyền công nhận là doanh nghiệp KH-CN trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31-12-2030.

Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Thanh Hóa, khẳng định để KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm như tinh thần của văn kiện, phải luôn có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cần những chính sách mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

"Với sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, người dân Thanh Hóa tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, các văn kiện được thông qua thực sự trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới"- ông Bình nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Sở KH-CN tỉnh Thanh Hóa, công tác chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong những năm qua. Chỉ số chuyển đổi số của Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tỉ trọng kinh tế số đạt 15,6% GRDP, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đứng thứ 4 toàn quốc.

Toàn tỉnh có gần 9.800 trạm BTS, trong đó 168 trạm 5G, phủ sóng tới 99,7% số thôn, bản; 60 cơ sở dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở với 158 bộ dữ liệu thuộc 16 lĩnh vực. Tỉ lệ ký số văn bản điện tử đạt 98%, hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,51%.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.700 doanh nghiệp ICT, trong đó hơn 1.100 doanh nghiệp có doanh thu, gần 200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngành công nghệ số đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần hình thành hệ sinh thái số địa phương, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.


Tin liên quan

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Hướng tới hệ thống y tế Việt Nam công bằng, bền vững

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Hướng tới hệ thống y tế Việt Nam công bằng, bền vững

(NLĐO) - Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV xác định y tế là trụ cột phát triển bền vững, hướng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, công bằng.

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có tính thực tiễn cao trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường

(NLĐO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

