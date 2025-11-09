Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Minh Chiến

(NLĐO) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có tính thực tiễn cao trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng), các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân (trong và ngoài nước) đều có cơ hội tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VGP

Trong thời gian từ 15-10 đến ngày 6-11, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Theo đó, đã có 3.908 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, với số lượng ý kiến góp ý là 127.584 ý kiến.

Số lượng ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VneID là 2.131.376 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo là 1.722 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là 240.583 ý kiến.

Trong tổng số 2.501.265 ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, có 1.169.638 ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 792.533 ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, 538.572 ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và 522 ý kiến góp ý khác về bố cục, hình thức.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội. Có nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao.

Qua các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có cơ sở tham gia góp ý.

Cùng với đó, mở rộng, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tổng hợp khách quan, đầy đủ các ý kiến góp ý, chú trọng những đề xuất có giá trị lý luận, thực tiễn, sáng tạo, góp phần hoàn thiện tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lan tỏa các ý kiến góp ý tiêu biểu.

Đối với các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai, cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm an toàn, dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết nhân dân trong góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội XIV.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được thực hiện từ ngày 15-10 đến 15-11-2025.

Tin liên quan

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường

(NLĐO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Cần gia tăng về quy mô và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

(NLĐO)- Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đưa ra 3 trụ cột then chốt nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế trong gian đoạn tới

Đại hội XIV của Đảng Văn kiện Đại hội XIV Dự thảo văn kiện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương góp ý văn kiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo