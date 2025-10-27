Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Huy động sức mạnh tổng thể cho giai đoạn phát triển mới

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Điều này đã tạo bầu không khí sôi động, khi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia đóng góp ý kiến, với mong muốn góp phần cho thành công của Đại hội. Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tại TP HCM mong muốn huy động sức trẻ của thanh niên, tận dụng khoa học công nghệ để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Thạc sĩ Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường đoàn Lý Tự Trọng (TP HCM) cho rằng, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được lấy ý kiến rộng rãi và người dân được tiếp cận một cách đầy đủ sẽ giúp người dân hiểu hơn những vấn đề Đảng ta đã thực hiện trong 5 năm vừa qua, cũng như những định hướng, những kế hoạch cho giai đoạn sắp tới.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học TP HCM, kỳ vọng vào sự phát triển giai đoạn tới. Ảnh: TTXVN

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng xác định: Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền Nhân dân được tham gia góp ý vào quá trình xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan đảng, nhà nước trước nhân dân.

Theo Thạc sĩ Dương Trọng Phúc, đó chính là xác định lấy dân làm gốc và thể hiện việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Điều này sẽ tạo một sinh khí lớn, sự sống động rất lớn trong nhân dân cả nước để có thể cùng chung tay, góp sức, trao đổi những ý kiến, góp phần để Đại hội thành công, để Nghị quyết sớm đưa vào trong đời sống của người dân. Rõ ràng khi người dân được nói lên tiếng nói của mình, có nghĩa là người dân cùng tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và bảo vệ hệ thống chính trị.

Với lực lượng thanh niên, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội.

Nhất trí với nội dung trên, Thạc sĩ Dương Trọng Phúc cho rằng, Dự thảo văn kiện cũng như các nội dung dự kiến giai đoạn sắp tới luôn xác định vai trò, vị trí của thế hệ trẻ, một lực lượng cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của Đảng, sự phát triển chung của đất nước. Tại TP HCM, Thành đoàn Thành phố có rất nhiều hoạt động về đổi mới sáng tạo, có Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Trung tâm khoa học công nghệ trẻ... để giúp thanh niên phát triển.

Trường đoàn Lý Tự Trọng là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đoàn viên, thanh niên. Trường luôn đưa vào chương trình những nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo dành cho các bạn. Sức mạnh, sự lan tỏa từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thời gian qua là một trong những điều kiện rất thuận lợi cho thanh niên phát triển tốt hơn, có môi trường rộng rãi để thể hiện bản thân…

Theo Thạc sĩ Dương Trọng Phúc, giới trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ rất tốt với những ứng dụng công nghệ mới như: ChatGPT, Gemini… Giai đoạn sắp tới, chúng ta phải tiếp tục thực hiện công tác đào tạo thêm và bổ khuyết những phần các bạn còn thiếu ở lĩnh vực công nghệ. Khung năng lực số, đặc biệt là khung năng lực số cho thanh niên phải được xác lập một cách bài bản.

Lấy công nghệ để bứt phá

Trong dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã định hướng: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đảng xác định sẽ chú trọng phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Quan, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Bình Minh bày tỏ phấn khởi khi Đại hội Đảng bộ TP HCM vừa qua cũng như Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng luôn đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ và xây dựng TP HCM thành trung tâm về đổi mới sáng tạo trong những năm tới.

Liên quan nguồn nhân lực trẻ, ông Nguyễn Thanh Quan hy vọng, Chính phủ và TP HCM thúc đẩy nhanh hơn nữa việc ra đời những trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta thậm chí có thể mời các chuyên gia hàng đầu thế giới và khu vực đến để giảng dạy, đào tạo cho sinh viên TP HCM và cả nước, để sinh viên có thêm kiến thức và dám đổi mới sáng tạo; qua đó thúc đẩy phát triển nhân lực chất lượng cao.

"Lúc đó nguồn nhân lực của mình mới bắt kịp được được xu hướng. Rõ ràng, yếu tố con người vẫn là then chốt. Đây là những người làm đầu tàu cho phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ" - ông Nguyễn Thanh Quan chia sẻ, đồng thời cho rằng đi kèm với đó phải có chính sách giữ được nhân tài sau khi ra trường, với môi trường và cơ chế đãi ngộ tốt. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công nếu kiên trì với mục tiêu đề ra và thực hiện thật quyết liệt.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết trụ cột, tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn sắp tới. Dự thảo Chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng cũng nhấn mạnh về xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Nổi bật như: Tạo nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch phục vụ người dân, doanh nghiệp; thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong các lĩnh vực mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học TP HCM cho biết: Đây là điều rất thiết thực và cần thiết cho doanh nghiệp. Những chủ trương, định hướng lớn nhất được xác định sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng và thúc đẩy những chương trình hành động cụ thể phía sau. "Hy vọng rằng các bộ ngành cũng như các tỉnh, thành phố đều có những chính sách để triển khai sau khi chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được ban hành và doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, khi các chủ trương lớn được đưa ra lấy ý kiến của người dân, đặc biệt những chương trình về khoa học, công nghệ được gửi đến doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ có đóng góp, đề xuất với mong muốn những chủ trương, định hướng được ban hành sát nhất với thực tế. Qua đó, chúng ta có thể triển khai được ngay, giúp doanh nghiệp tận dụng được cơ hội trong kỷ nguyên mới, "cơ hội vàng" trong giai đoạn 2025 - 2030; giúp Việt Nam bật lên, vượt lên, đi sát được với xu hướng công nghệ thế giới và giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

"Doanh nghiệp công nghệ thông tin nói chung và doanh nghiệp số rất kỳ vọng, thời gian tới, chính sách mới sẽ thúc đẩy phát triển thị trường, đầu tiên là trong nước sau đó sẽ hướng đến nước ngoài, để Việt Nam có thể xuất khẩu được các giải pháp, nhất là những giải pháp mang hàm lượng chất xám cao như trí tuệ nhân tạo, các thiết bị IoT… ra thế giới" - ông Vũ Anh Tuấn chia sẻ.