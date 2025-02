Beyoncé làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành Grammy cho album nhạc đồng quê (country) xuất sắc với "Cowboy Carter", nâng tổng số giải trong sự nghiệp lên 34 và tiếp tục giữ vững kỷ lục nghệ sĩ có nhiều Grammy nhất.

Beyoncé đã làm được

Với chiến thắng "Album của năm" dành cho "Cowboy Carter", Beyoncé đã đánh bại những tên tuổi như Billie Eilish, Taylor Swift, Sabrina Carpenter và Charli XCX để viết nên lịch sử mang tên mình trên bản đồ âm nhạc thế giới. Đây là lần đầu tiên Beyoncé giành chiến thắng sau hàng chục năm chờ đợi. Đáng chú ý, cô cũng trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên trong thế kỷ XXI giành chiến thắng ở hạng mục này, sau Lauryn Hill vào năm 1999 với album "The Miseducation of Lauryn Hill". Điều này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là một cột mốc quan trọng trong lịch sử Grammy, phản ánh sự thay đổi và đa dạng trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Chiến thắng này mang về cho Beyoncé nhiều cảm xúc bởi trước đó, Beyoncé từng chia sẻ về việc không được chào đón trong thể loại nhạc đồng quê khi cô lần đầu thử sức nhiều năm trước. Album không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn góp phần thu hút sự chú ý đến các nghệ sĩ da màu trong dòng nhạc này. Như cái tên của album, "Cowboy Carter" hoàn toàn nghiêng về phong cách cao bồi. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng mặc dù sinh ra ở Texas - nguồn gốc của văn hóa cao bồi và cũng là một trong những cội nguồn của dòng nhạc country nhưng cô từng bị chỉ trích rằng không xứng đáng thể hiện dòng nhạc này vì cô là người da màu.

Nữ ca sĩ đặc biệt gửi lời tri ân đến cộng đồng nghệ sĩ nhạc đồng quê đã mở rộng vòng tay đón nhận album của cô. Với thông điệp mạnh mẽ về sự đa dạng trong âm nhạc, cô nhấn mạnh: "Đôi khi thể loại nhạc chỉ là một mã từ để giữ chúng ta ở một vị trí nhất định với tư cách nghệ sĩ. Tôi muốn khuyến khích mọi người theo đuổi những gì họ đam mê và hãy kiên trì với nó".

Trên sân khấu nhận giải, Beyoncé mở đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn những người lính cứu hỏa Los Angeles. Kết thúc bài phát biểu, Beyoncé đã dành tặng giải thưởng cho Linda Martell - một ca sĩ nhạc đồng quê tiên phong góp mặt trong album của Beyoncé. "Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước và mở ra những cánh cửa" - Beyoncé nói.

Trong đêm Grammy 2025, Beyoncé còn giành thêm giải thưởng cho màn trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất với ca khúc "II Most Wanted" hợp tác cùng Miley Cyrus. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ nữ da màu giành giải trong hạng mục này sau 50 năm, kể từ chiến thắng của nhóm The Pointer Sisters năm 1975. Thành công này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của "Queen Bey" mà còn góp phần phá vỡ rào cản trong dòng nhạc vốn chịu ảnh hưởng bởi nghệ sĩ da trắng và nam giới.

Vốn là ngôi sao ở dòng nhạc pop và R&B, sự chuyển hướng của Beyoncé sang dòng nhạc đồng quê khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Album "Cowboy Carter" (với 27 bài hát) ngay từ khi ra mắt đã được đánh giá là một "siêu phẩm" của làng nhạc thế giới. Để thực hiện album này, Beyoncé đã mất 5 năm để thực hiện. Album nhạc đồng quê đầu tiên của Beyoncé đã giúp cô chinh phục hàng loạt thành tích.

Không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả, album "Cowboy Carter" của Beyoncé nhận về hằng hà những lời khen có cánh từ giới chuyên môn. Album được xem như một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự đa dạng trong âm nhạc. Khán giả bị chinh phục bởi khả năng pha trộn tài tình nhiều thể loại khác nhau như country, pop, R&B và hip hop.

Ngay khi ra mắt, với 76,1 triệu lượt nghe trực tuyến, "Cowboy Carter" đã thiết lập kỷ lục là album được nghe nhiều nhất trên Spotify trong ngày đầu tiên phát hành, cũng là album nhạc đồng quê đầu tiên của năm 2024 đạt được danh hiệu trên.

Beyoncé lần đầu nhận chiến thắng ở hạng mục “Album của năm” tại giải Grammy dù đã nhiều lần được đề cử. (Ảnh: THE GUARDIAN)

Đêm thăng hoa rực rỡ

Nếu Beyoncé viết lại lịch sử cho chính mình thì đêm trao giải Grammy là đêm "thăng hoa rực rỡ" cho cái tên Kendrick Lamar. Trong đó, Kendrick Lamar với "Not like us" đã vượt qua Beyoncé, Charli XCX, The Beatles, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Chappell Roan và Taylor Swift để giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng - "Ghi âm của năm". Ngoài ra, ca khúc này cũng thắng luôn tượng kèn vàng Grammy ở hạng mục "Ca khúc của năm".

Bản hit của Kendrick Lamar "Not like us" (bản hit viral từ cuộc đối đầu rap nổi tiếng với Drake) đã thực sự gây bão trong thế giới âm nhạc kể từ khi phát hành vào tháng 5-2024. Nó nhanh chóng trở thành một trong những bài hát được bàn tán nhiều nhất trong năm, với vô số đề cử lẫn giải thưởng đi kèm. Chia sẻ về bài hát, Kendrick Lamar cho biết: "Not like us" là năng lượng tinh thần của chính bản thân tôi, là kiểu người mà tôi đại diện. Bài hát đã gói gọn các nguyên tắc và giá trị con người tôi - về sự trung thực, trách nhiệm và sẵn sàng đối diện với những nỗi sợ mà không thỏa hiệp".

Sự hợp tác của Lady Gaga với Bruno Mars cũng mang về chiến thắng ở hạng mục "Màn hợp tác trình diễn pop xuất sắc nhất" dành cho ca khúc "Die with a smile". Sakira (với Las Mujeres) tiếp tục là cái tên đầy uy tín ở lĩnh vực nhạc Latin. Giọng ca "Hips don't lie" mang về tượng kèn vàng Grammy lần thứ 67-2025 hạng mục "Album pop Latin xuất sắc nhất".

Trong khi đó, Chappell Roan được gọi tên ở hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Bước ngoặt lớn của Chappell Roan trong sự nghiệp ca hát là khi phát hành ca khúc "Good luck, babe!" vào tháng 4-2024. Bài hát nói về một người phụ nữ đau đớn khi ép buộc bản thân phải dị tính, phủ nhận xu hướng tính dục thật của chính mình. Chuyên trang Billboard đánh giá bài hát là một bước đột phá xứng đáng, mang tên tuổi Chappell Roan lan rộng ra toàn cầu.

Chiến thắng của ban nhạc huyền thoại The Beatles ở hạng mục "Màn trình diễn rock xuất sắc nhất" với ca khúc "Now and Then" khiến khán giả vỡ òa. Báo chí phương Tây cũng đánh giá đây là màn gây xúc động nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay. Ca khúc này được tạo ra từ bản thu âm cũ của John Lennon, sử dụng công nghệ AI để tách giọng hát của ông từ một bản demo chất lượng thấp. Sean Lennon, con trai của John Lennon, thay mặt nhận giải và xúc động chia sẻ: "The Beatles mãi mãi là ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại".

Grammy lần thứ 67-2025 cũng ghi dấu ấn bởi các hoạt động ý nghĩa. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter được truy tặng giải "Sách nói, kể chuyện và ghi âm xuất sắc nhất" cho bộ sưu tập bài giảng cuối cùng của ông tại một lớp học Kinh Thánh ở Georgia. Đây là lần thứ 4 ông được vinh danh tại Grammy.

Giải thưởng tạo nên luồng tranh cãi trái chiều nhưng ở mặt nào đó, chiến thắng này viết nên lịch sử của bản thân Beyoncé lẫn giải Grammy

Hát để gây quỹ Bối cảnh lễ trao giải năm nay cũng đặc biệt hơn khi ngành giải trí Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng từ những vụ cháy rừng nghiêm trọng. Sự kiện MusiCares - vinh danh ban nhạc Grateful Dead - đã quyên góp hơn 5 triệu USD chỉ trong 1 đêm, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên hơn 9 triệu USD. Hàng loạt ngôi sao như Lady Gaga, Billie Eilish, Dr. Dre và Joni Mitchell đã tham gia biểu diễn gây quỹ, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng âm nhạc.